Avant de désigner le Canada dans votre demande internationale, nous recommandons d'effectuer une recherche de disponibilité. Cela vous permettra de vérifier si la marque est disponible pour l'emploi et l'enregistrement. Le processus d'une demande déposée en vertu du Protocole de Madrid désignant le Canada doit accomplir les mêmes étapes d'examen que si vous aviez choisi de procéder par un dépôt national. Au Canada, le concept de confusion est évalué selon le consommateur francophone et anglophone. En d'autres mots, une marque en français pourrait porter à confusion avec une marque en anglais, même si le son et l'apparence sont complètement différents. Il faudra donc effectuer la recherche de disponibilité en français et en anglais.

Ce manuel gratuit et évolutif contient des termes préapprouvés. Cependant, ce manuel n'est pas exhaustif, il contient peu de termes utilisés dans les industries émergentes ou technologiques. Par exemple, dans certains domaines comme la cryptomonnaie, l'intelligence artificielle et les jetons non fongibles, les choix de termes acceptables sont limités ou ils n'ont pas encore été déterminés par l'OPIC. Il est possible qu'en raison de la nouveauté sur le marché, l'examinateur s'oppose à la description de certains produits et services en croyant que ces termes ne sont pas utilisés dans le cours normal du commerce.

Contrairement à certaines juridictions, le Canada est relativement exigeant au niveau de la spécificité de la description des produits et services. Entre autres, les termes « Accessoires », « Équipement/matériel », « Appareils », « Systèmes » et « Produits » ne sont généralement pas considérés comme acceptables et les intitulés de classe ne suffisent pas. L'examinateur canadien exigera que les produits et services soient en termes ordinaires du commerce.

