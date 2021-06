ARTICLE

Il s'agit d'une situation particulièrement problématique pour les détenteurs de marques déjà utilisées, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande au Registre. Il appert du texte actuel du PL 96 qu'une société affichant dans une autre langue que le français une marque non enregistrée sur sa devanture de magasin ne pourrait plus se prévaloir de l'exception si ledit projet était adopté. Cette situation est également problématique pour les marques que l'on projette d'utiliser dans un avenir rapproché. En effet, les délais administratifs actuels au Registraire font en sorte qu'il faut compter plus de deux ans entre le moment où la demande pour la marque est produite et l'obtention du statut d'enregistrement, dans l'optique où aucun obstacle n'est rencontré en cours de route. Il appert donc que, dans l'intervalle, un détaillant ne pourrait pas afficher une telle marque dans une autre langue tant que l'enregistrement ne sera pas obtenu.

Dans les dernières années, les tribunaux avaient été appelés à statuer sur la portée de l'exception relative aux marques de commerce dans l'affichage commercial sans générique français 3 . Devant l'insistance de l'Office de la langue française par rapport à la présence de ce type de générique, des géants du commerce de détail avaient en effet saisi les tribunaux de la question de la portée de l'article 25 du Règlement. En 2015, la Cour d'appel a confirmé l'exception dévolue à une marque de commerce « reconnue » au sens de la LMC et a confirmé que l'affichage commercial des Best Buy, Costco, Toys « R » Us et autres détaillants sans générique français ne contrevenait pas à la Charte. La Cour d'appel n'avait toutefois pas eu à analyser ce que le Règlement entendait par marque « reconnue » puisque toutes les marques alléguées par les demanderesses en l'espèce étaient dûment enregistrées au Registre des marques de commerce.

