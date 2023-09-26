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联邦政府宣布，将取消所有新的符合条件的租赁住房建筑的商品和服务税/统一销售税（GST/HST），以帮助应对不断上涨的生活成本。这将于 2023 年 9 月 14 日生效，具体取决于相关立法的通过。

此次取消将通过加强 GST/HST 租赁返还的方式进行，适用于新建的专用住房，例如用作长期租赁单位的公寓、学生宿舍和养老住宅。本公告将当前的 GST/HST 租赁返还从 36% 提高至 100%，并将适用于 2023 年 9 月 14 日或之后、2030 年 12 月 31 日或之前开始施工、竣工日期为 2035 年 12 月 31 日或早些时候的项目。

资格

有关资格要求的立法尚未公布，但很明显，要获得加强的 GST/HST 租赁返还资格，该建筑物必须符合现有返还资格，并且至少拥有四个私人独立单元，或至少有10个私人房间或套房共用生活区域，如学生或老人公寓。此外，该建筑内至少 90% 的单元必须长期出租。

如果符合资格，这将涵盖将非住宅房地产转变为住宅综合体的项目以及公共服务机构。个人拥有的公寓单元、单单元住房、双层公寓、三层公寓、合作公寓以及位于租赁土地和住宅拖车停车场场地上的自有房屋将继续有资格享受现有返还，但加强的GST/HST租赁返还不适用于此住房。 加强的GST/HST租赁返还也不适用于现有住宅综合体的大幅翻修。

影响

GST/HST是建造新租赁建筑的重大障碍。在不列颠哥伦比亚省，取消商品及服务税意味着符合条件的新建租赁建筑可节省 5%。业内建筑商表示，项目启动面临三个主要问题：土地成本上涨、政府收费和高利率。取消GST/HST有望解决人们对政府收费的担忧。一些人猜测，取消GST/HST将使因高利率而暂停或取消的项目重新回到桌面上，以增加加拿大的住房供应。

这一宣布是在联邦政府数月以来一直面临压力，要求其采取措施解决不断上涨的住房和租金成本的问题之后做出的。联邦政府鼓励所有省份效仿他们的做法，这可能意味着更多的节省政策即将到来。到目前为止，只有安大略省宣布计划效仿联邦政府。目前，安大略省 HST 税率为 13%，其中包括 8% 的省销售税和 5% 的联邦税；安大略省的公告将使得合格的新租赁建筑完全取消 13% 的统一销售税 (HST)。

我们预计很快会从联邦政府听到更多有关此事的消息，但这一公告引发了一个问题，到底谁有资格享受加强的GST/HST的取消？ 而且，这将只关注经济适用房还是也涵盖豪华租赁建筑？ 另外，不列颠哥伦比亚省会效仿吗？ 目前，不列颠哥伦比亚省销售税 (PST) 为 7%，适用于建筑商购买的所有用于租赁建筑的材料。

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