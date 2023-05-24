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温哥华市每年对空置的温哥华房屋和住宅用地征收空置房屋税（“ 空屋税”），以鼓励业主出租房屋并鼓励在空地上建造新房屋。BC省征收自己的投机空置税（“ 投机空置税”），联邦政府征收类似的未充分使用房屋税。

2023 年 4 月，温哥华市将截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 空置参考年度的 EHT 从 3% 提高到 5%。由于 2023 年的申报期要到 2024 年 2 月才结束，5% 的空屋税虽然已经颁布，但尚未征收。空屋税和投机空置税有适用于房屋和开发用地的特定豁免。

5 月 10 日，温哥华市议会批准了以下对EHT的重要修改，这些修改是由市政府工作人员根据安永会计师事务所的一份报告提出的。

变化 对空屋税责任的影响 新增或修订 税率降低 在 2023 空置参考年，空屋税将从 5% 减少到 3%。这在一定程度上解决了更高的空置税会导致更多虚假申报以及更高的审计和合规成本的担忧。 对现有 5% 税率的修订。 装修豁免 业主将不再需要在 7 月 1 日之前获得建筑许可证才能获得装修豁免资格。相反，如果在空置参考年度内随时颁发建筑许可证，业主可能有资格获得豁免。这解决了与在 7 月 1 日之前获得建筑许可的挑战相关的合规性问题，因为市政府在处理建筑许可方面存在积压和延误。 对 2022 年空置参考年度生效的现有豁免的修订。 重建豁免 业主将不再需要在 7 月 1 日之前向市政府提交重新规划申请或开发许可申请以获得重建豁免资格。相反，如果业主在空置参考年内随时提交，则可能有资格获得豁免。这解决了与在任何一年的 7 月 1 日之前提交重新规划申请或开发许可申请的挑战相关的合规问题，因为市政府在此类申请被正式提交之前审查此类事项的过程中存在积压。 对 2022 年空置参考年生效的现有豁免的修订。 租金限制豁免 1）自 2024 年起，目前提供给有租赁限制的分契物业的豁免将终止。 2）由于对其分契物业施加租赁限制而在 2022 年获得豁免的业主将有资格在 2023 年获得一次性豁免。 这解决了自 2022 年 11 月 2 日起对《分契物业法》的修正案所禁止的现有分契租赁限制的合规性问题。 对现有豁免的修订，以遵守禁止对分契物业进行租赁限制的《建筑和分契法规修正案》。 空置未售出新库存房屋豁免 追溯至 2022 年，业主现在可以从获得占用许可证的第二年开始，直到库存房屋被出售或占用为止，为未售出的、空置的、新的库存房屋申请年度豁免。该豁免类似于投机空置税豁免，解决了空屋税长期以来对未售出新住房库存的担忧，这些库存在不触发 GST 的情况下无法出租待售。该报告还要求市议会考虑对过户年份和随后一年的豁免。市议会投票否定了这个选项。 新豁免类似于现有的投机空置税豁免。 不适合居住的物业豁免 对于因灾害或灾难而在空置参考年至少 6 个月内无法居住的物业，业主将在事件发生当年和次年免税。 新豁免类似于现有的投机空置税豁免。 医疗用途豁免 用作离医疗机构较近的第二居所的房产，经医生证明必要，每年都可以获得豁免。 新豁免类似于现有的投机空置税豁免。 延迟申报截止日期 业主在延迟申报截止日期（目前为初始截止日期后 1 年零 5 个月）之后，将有额外的机会申报其财产状况并撤销视同征税，前提是他们在税务参考日期后的5年内申报并提供证据支持。此延期将追溯适用 5 年。 对现有空屋税豁免的修订，为那些有资格获得豁免但未能及时申请的人提供更大的灵活性。 延迟申报罚款 如果延迟申报截止日期被修改，未能在延迟申报截止日期之前申报财产状态的业主将在当前因未能在初始申报截止日期之前申报状态而被处以 250 加元罚款的基础上，被征收 5% 的额外税款罚款 . 对现有空屋税罚款的修订。 长期空置物业的递进空屋税率 除了上述建议外，市政府的报告还要求市议会考虑对长期空置的房产采用递进式空屋税税率。 市议会将此建议发回给市政府工作人员以供进一步审查。



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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.