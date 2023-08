ARTICLE

Les nouvelles règles relatives aux opérations à déclarer et aux opérations à signaler imposent d'importantes obligations aux contribuables et à leurs conseillers. En particulier, un conseiller devra faire preuve d'une diligence appropriée à l'égard d'une opération afin de déterminer : (i) si l'opération en question constitue une opération à déclarer ou une opération à signaler; et (ii) si les nouvelles règles imposent des obligations de déclaration au conseiller ou à tout client à qui ce conseiller fournit des conseils à l'égard de l'opération. Un « conseiller » peut être à la fois un professionnel de la fiscalité et un non-professionnel de la fiscalité (c'est-à-dire une personne qui ne fournit aucune forme de conseil fiscal en ce qui concerne l'opération).

Si un contribuable omet de produire une déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer ou un opération à signaler au plus tard à la date prescrite (généralement 90 jours après la date de conclusion de l'opération visée, quoique la date d'échéance puisse être plus tôt), le contribuable sera passible d'une pénalité équivalente : (i) si le contribuable est une société de grande envergure (c'est-à-dire dont la valeur comptable des actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars), au produit de 2 000 $ multiplié par le nombre de semaines où le défaut persiste, jusqu'à concurrence de la somme la plus élevée entre 100 000 $ ou 25 % du montant de l'avantage fiscal recherché; et (ii) dans les cas où le contribuable n'est pas une société de grande envergure, au produit de 500 $ multiplié par le nombre de semaines où le défaut persiste, jusqu'à concurrence de la somme la plus élevée entre 25 000 $ ou 25 % du montant de l'avantage fiscal recherché.

Une « opération à signaler » comprend (i) toute opération désignée par l'ARC comme étant à signaler et (ii) toute opération identique ou sensiblement semblable à une opération décrite en (i). En 2022, l'ARC a publié une liste d'exemples d'opérations à signaler . Cette liste comprend entre autres des opérations liées à la manipulation du statut de société privée sous contrôle canadien (SPCC), des opérations de création de pertes sur opérations de chevauchement au moyen d'une société de personnes et des opérations qui permettent l'évitement de la règle sur la disposition réputée aux 21 ans applicable aux fiducies. Toutefois, on ne sait pas encore à quel moment l'ARC publiera une liste officielle des opérations à signaler.

Le 22 juin 2023, le projet de loi C-47, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, a reçu la sanction royale. Ce projet de loi introduit de nouvelles règles qui (i) élargissent considérablement l'étendue des circonstances dans lesquelles un contribuable et ses conseillers doivent déclarer certaines opérations à l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC » ) et (ii) haussent considérablement les pénalités imposées aux parties qui ne déclarent pas de telles opérations. Ces règles sont applicables aux opérations réalisées après le 22 juin 2023. Le présent bulletin fournit un bref résumé de ces nouvelles règles et des sanctions applicables. 1

