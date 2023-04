ARTICLE

Des modifications seront apportées à la loi constitutive des fonds de fiscalité afin d'optimiser les retombées économiques qui découlent des interventions de trois fonds fiscalisés, c'est-à-dire le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi, ainsi que le Capital régional et coopératif Desjardins. Les modifications permettront de contenir la dépense fiscale qui leur est associée, d'assurer une meilleure adéquation entre l'horizon d'investissement des fonds de travailleurs et la période minimale de détention des actions donnant droit au crédit d'impôt non remboursable, de même que de permettre à un plus grand nombre de particuliers de devenir actionnaires de ces fonds.

À la suite des consultations ayant eu lieu en 2022 et afin de favoriser le maintien au travail des travailleurs expérimentés, le gouvernement Legault décide d'offrir plus de flexibilité financière aux travailleurs âgés de 65 ans ou plus. Le RRQ sera donc modifié dès le 1 er janvier 2024 afin de permettre à un travailleur d'effectuer le choix de cesser ou non de verser des cotisations au RRQ à compter de son 65e anniversaire, du moment qu'il soit également bénéficiaire d'une rente de retraite du RRQ ou du RPC. Ce choix effectué par le contribuable prendra effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel il aura été effectué et ne pourra être effectué qu'une seule fois par année auprès d'un employeur. Ce choix devra être effectué sur le formulaire prescrit et être remis à l'employeur, qui devra le conserver.

