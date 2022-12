ARTICLE

La résolution rapide et efficace d'un litige fiscal est un impératif commercial. Nos avocats d'expérience règlent les questions fiscales litigieuses rapidement et efficacement, peu importe leur nature ou leur complexité, notamment pour tout ce qui touche les vérifications, les demandes d'information, les objections, les perquisitions et saisies, et les appels. Nous avons conseillé et défendu des grandes sociétés canadiennes et étrangères, des institutions financières, des sociétés du secteur des ressources, de la technologie et de la production manufacturière, ainsi que des particuliers fortunés en matière de litiges fiscaux.

