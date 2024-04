ARTICLE

MT❯Ventures est fière de vous présenter le deuxième volet de sa série visant à informer les entreprises en démarrage et leurs fondateurs sur les modèles de documents offerts par l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement (CVCA). Tel que mentionné dans l'article précédent, les modèles de documents englobent diverses ententes juridiques essentielles pour les transactions de financement par capitaux propres. Il peut être difficile pour les entrepreneurs de s'y retrouver dans la complexité du capital de risque, notamment lorsqu'il s'agit de comprendre les termes compliqués de la feuille de modalités. L'article de cette semaine consiste à démystifier les dix principales conditions définitives qui figurent sur la feuille de modalités de la CVCA. En guise de rappel, la feuille de modalités est un accord préalable, négocié et conclu par l'entreprise en démarrage et l'investisseur principal, qui décrit les principales conditions d'un investissement potentiel. Bien qu'elle ne soit pas juridiquement contraignante, elle sert de feuille de route pour les négociations et prépare le terrain pour la rédaction des accords définitifs.

