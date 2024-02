ARTICLE

Dans le cadre de l'adoption d'un Régime d'options, l'entreprise doit choisir une classe d'actions et le pourcentage de cette classe d'actions qui sera réservée pour le régime. Cette information se retrouvera parfois dans le Régime d'options et même si un pourcentage d'environ 10 % est régulièrement utilisé, il pourra varier entre 5 % et 20 % et être modifié au fil du temps par l'entreprise. Des enjeux de dilution de l'actionnariat sont évidemment à considérer par l'entreprise en lien avec ce pourcentage.

Autant les entreprises établies que les entreprises en démarrage (start-up) utilisent les régimes d'intéressement à long terme afin d'attirer les talents, retenir les employés, administrateurs et dirigeants clés (collectivement, le « Bénéficiaire ») et aligner leurs intérêts avec ceux des actionnaires. Dans un contexte de haute concurrence et de pénurie de main-d'œuvre, ces régimes sont particulièrement pertinents, le plus communément utilisé étant le régime d'options d'achat d'actions (le « Régime d'options »), qui prévoit les modalités de cet outil incitatif à la performance. Un tel régime permet par ailleurs à une entreprise de conserver ses liquidités afin d'effectuer les investissements requis pour sa croissance.

