Plus généralement, la Cour rappelle que, dans le contexte du droit civil québécois, les obligations des présidents, à l'instar de tout cocontractant, peuvent s'étendre non seulement à ce qui est spécifiquement stipulé au contrat prévoyant leurs rôles et responsabilités, mais aussi pour tout ce qui découle de la nature de ce contrat et suivant les usages, l'équité ou la loi (art. 1434 C.c.Q.), ainsi qu'en vertu de leur obligation générale de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.).

En l'espèce, sur la base de cette distinction et de la preuve administrée en première instance, la Cour conclut que les présidents de trois sociétés québécoises constituées sous la Loi canadienne sur les sociétés par actions n'ont aucune obligation de loyauté fiduciaire ou « maximaliste » face aux actionnaires. Ils ont néanmoins des obligations implicites de loyauté « contractuelle », de renseignement et de bonne foi leur imposant, à la fois, (i) de maximiser la valeur des actions des actionnaires dans la perspective de leur vente éventuelle et (ii) d'informer les actionnaires de l'intérêt manifesté par un tiers pour acheter ces actions. Ayant manqué à ces obligations, les présidents sont condamnés à payer plus de 11 millions de dollars aux actionnaires en raison des profits perdus par ces derniers suite à la vente de leurs actions.

Dans une décision récente d'intérêt en droit corporatif et contractuel, Ponce c. Société d'investissements Rhéaume ltée, 2023 CSC 25, la Cour suprême du Canada se penche sur l'étendue des obligations de loyauté, de renseignement et de bonne foi pouvant parfois s'imposeraux présidents de sociétés par actions, tant en vertu du Code civil du Québec que de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et de la common law, dans le contexte particulier d'une relation contractuelle liant les présidents aux actionnaires de la société.

