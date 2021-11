ARTICLE

Aux termes de la version définitive du Règlement 45-110, l'émetteur non assujetti qui n'est pas un fonds d'investissement et dont le siège est situé au Canada est dispensé de l'obligation de prospectus en lien avec un placement par financement participatif, lorsque les titres admissibles (y compris les actions ordinaires et les actions privilégiées non convertibles) sont émis par l'intermédiaire d'un portail de financement, sous réserve du respect de certaines conditions, notamment :

Le 23 juin 2021, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont annoncé l'adoption du Règlement 45- 110 sur les dispenses de prospectus et d'inscription pour financement participatif des entreprises en démarrage (le « Règlement 45-110 ») et ont publié des guides de financement participatif des entreprises en démarrage pour les entreprises et les portails de financement. Le Règlement 45-110 vise à faciliter le financement participatif en capital des entreprises et des émetteurs en démarrage; il accorde une dispense des obligations de prospectus aux émetteurs qui placent des titres par l'intermédiaire d'un portail de financement en ligne, ainsi qu'une dispense des règles d'inscription à titre de courtier aux portails de financement.

