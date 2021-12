ARTICLE

Le 6 décembre 2021, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié l'avis 44-306 Décisions générales dispensant les émetteurs établis bien connus de certaines obligations relatives au prospectus (l'« avis du personnel »), qui expose le point de vue de leur personnel sur les nouvelles dispenses temporaires de certaines exigences relatives au prospectus préalable de base (la « dispense ») pour les émetteurs établis bien connus (well-known seasoned issuers) (les « émetteurs établis bien connus »). La dispense a été mise en Suvre par voie de décisions générales locales (collectivement, les « décisions générales ») dans toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada (les « territoires »). Sous réserve de certaines conditions, les émetteurs établis bien connus admissibles pourront déposer et obtenir un visa pour un prospectus préalable de base définitif comportant un nombre non spécifié de différentes catégories de titres, sans avoir à d'abord déposer et obtenir un visa pour un prospectus préalable de base provisoire. Par conséquent, un prospectus préalable de base déposé par un émetteur établi bien connu ne sera pas examiné en substance par une autorité en valeurs mobilières canadienne.

