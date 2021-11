ARTICLE

En pratique, outre les obligations d'avis susmentionnées, les employeurs devront généralement faire le suivi des options tout au long de leur cycle de vie, des actions sous-jacentes à ces options et de leur statut de « titres non admissibles ». Selon les règles spéciales, l'employé sera généralement réputé exercer en premier lieu l'option sous-jacente aux actions qui sont admissibles à la déduction de 50 % et, une fois épuisées, les options restantes seront appliquées aux titres non admissibles. Les employeurs assujettis aux nouvelles règles vont devoir respecter de nouvelles obligations détaillées de tenue des registres à l'avenir, afin d'effectuer la retenue d'impôt, le calcul de l'inclusion dans le revenu de l'employé et la déduction d'impôt de la société applicables.

Bien que les employés ne puissent plus se prévaloir de la déduction de 50 % à l'exercice d'une option visant des titres non admissibles, les règles accordent une déduction au nouvel employeur jusqu'à concurrence de l'avantage imposable obtenu par l'employé à l'exercice d'une option visant des titres non admissibles. L'employeur pourrait également faire le choix d'attribuer la désignation de « titres non admissibles » à des actions qui seraient autrement admissibles à la déduction de 50 % (par exemple, en raison de l'atteinte du plafond de 200 000 $) et, par conséquent, d'augmenter la déduction éventuelle à sa disposition, mais sous réserve de la suppression corrélative de la déduction de 50 % de l'employé.

