La dispense de prospectus proposée par les ACVM (la « dispense pour financement de l'émetteur coté ») repose sur le dossier d'information continue de l'émetteur, qui sera complété par un bref document d'offre, et permettra aux émetteurs de placer auprès du public des titres de capitaux propres inscrits à la cote librement négociables. Aucun délai de conservation ne s'appliquera aux titres placés en vertu de la dispense pour financement de l'émetteur coté. Toutefois, les émetteurs qui se prévalent de la dispense pour financement de l'émetteur coté seront assujettis à des limites applicables au montant maximal qui pourra être réuni au cours d'une période de 12 mois et seront tenus de déposer un rapport postérieur à l'opération dans les 10 jours du placement. La dispense proposée est censée fournir une méthode plus efficiente de collecte de capitaux, particulièrement aux plus petits émetteurs.

