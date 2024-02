ARTICLE

La Colombie-Britannique a récemment modifié deux de ses bulletins sur la taxe de vente provinciale (TVP) : Le Bulletin PST 321, Businesses from Outside B.C. (Entreprises non résidentes de la C.-B.) (« Bulletin PST 321 ») et le Bulletin PST 107, Telecommunication Services (Services de télécommunications) (« Bulletin PST 107 »). Ces nouvelles versions reflètent les modifications apportées à la loi applicable, la Provincial Sales Tax Act (Colombie-Britannique) (la « loi sur la TVP de la C.-B. »), qui ont été adoptées au cours des dernières années. Les entreprises situées à l'intérieur et à l'extérieur de la Colombie-Britannique doivent donc vérifier si elles sont tenues de s'inscrire à la taxe de vente provinciale de la Colombie-Britannique (« TVP de la C.-B. »), de la percevoir puis de la remettre.

