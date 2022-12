ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Nous constatons une volonté manifeste des villes et municipalités du Québec de s'engager très concrètement dans la lutte contre les changements climatiques. D'autres villes et municipalités de la province s'apprêtent à adopter des plans climat et à imposer de nouvelles obligations aux propriétaires de bâtiments dans le but de réduire les émissions de GES. Ces mesures auront des répercussions financières et administratives directes sur les propriétaires de bâtiments, qui devront se conformer à de nouvelles normes et exigences à l'intérieur de délais relativement restreints.

Le Plan vise la réduction, d'ici 2030, des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») de 37,5 % par rapport au niveau de 1990, notamment par la mise en Suvre de mesures comme l'augmentation de l'électrification des transports et des bâtiments, la réduction de l'attribution gratuite de droits d'émission au secteur industriel et une plus grande utilisation d'autres formes d'énergie provenant de sources renouvelables 4 .

Le 7 avril 2016, le gouvernement du Québec (le « gouvernement ») a dévoilé sa Politique énergétique 2030 (la « Politique ») 1 confirmant l'objectif du Québec de devenir un chef de file en Amérique du Nord en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables d'ici 2030. Par la suite, le 16 novembre 2020, le gouvernement a procédé au lancement de son Plan pour une économie verte 2030 2 (le « Plan »), dont l'objectif consiste à favoriser en priorité les mesures d'électrification à plus grande échelle et le développement du secteur des bioénergies.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Energy and Natural Resources from Canada

New Investment Tax Credits For Clean Energy: Can Atlantic Canada Lead The Path To Net-Zero? Cox & Palmer As Canada forges ahead on its commitment to achieving net-zero emissions by 2050, Atlantic Canada looks poised to play a central role in this transition.

How To Deal With Zombies In The Oil Patch Bennett Jones LLP Keely Cameron and Luke Morrison write in JWN on how to deal with "zombie corporations" in Canada's oil patch. A zombie corporation is a shorthand label that can be used to refer...

Green Hydrogen: Nova Scotia Leading Legislative Development Cox & Palmer In response to rapidly growing interest in green hydrogen in Nova Scotia, the Province has passed legislation last week that effectively integrates hydrogen into the province's legislative system for energy production and transportation.

Canada Draws A Line On Critical Minerals, But Leaves Unanswered Questions Bennett Jones LLP TNM reports that soon after the new guidelines were released, three Chinese firms were ordered to sell their stakes in three Canadian junior mining companies.

Canada's Innovation Funding And The Pursuit Of A Clean Economy Stikeman Elliott LLP As part of an effort to move towards global carbon neutrality, Canada published its 2030 Emissions Reduction Plan in March of 2022 which focuses on achieving net-zero carbon emissions...