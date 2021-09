ARTICLE

L'appel d'offres du bloc de 480 MW vise tout type d'énergie renouvelable approuvée par la Régie de l'énergie. Par énergie renouvelable, on entend l'électricité produite à partir de sources d'énergie non fossiles telles que l'énergie éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, hydroélectrique, biomasse et biogaz. Les filières thermiques qui utilisent au moins 75 % de combustibles renouvelables seront également considérées comme renouvelables pour les fins de l'appel d'offres.

Le premier appel d'offres est pour une contribution d'énergie renouvelable de 480 MW en puissance à la pointe et de 1,4 TWh en énergie en période hivernale. Le deuxième appel d'offres est pour une quantité de 300 MW de puissance installée d'énergie éolienne pour une durée d'exploitation d'au moins 20 ans et d'au plus 30 ans. Il est à noter que la durée de 30 ans est favorisée dans la grille de pondération. De plus, Hydro-Québec souhaite inclure une clause de renouvellement aux contrats de ces deux blocs d'énergie renouvelable dont elle pourra se prévaloir à sa discrétion

