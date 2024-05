ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

85. La valeur marchande d'un droit correspond à la somme de la valeur de ce droit établie conformément à l'article 86 et du surplus de valeur qu'apportent à ce droit les améliorations au terrain et les aménagements paysagers présents à la date de l'expropriation, mais non considérés dans l'établissement de la valeur de ce droit.

La Nouvelle Loi établit un nouveau cadre juridique qui régit de manière plutôt stricte les principes qui devront être appliqués par le TAQ en matière de détermination et de calcul de l'indemnité d'expropriation. L'article 75 de la Nouvelle Loi prévoit six approches d'indemnisation devant être utilisées dans le cadre de l'établissement de cette indemnité, alors que les articles 76 à 81 de la Nouvelle Loi prévoient la manière et les circonstances particulières dans lesquelles chacune de ces approches d'indemnisation doit être utilisée et appliquée par le TAQ. Suivant l'adoption de la Nouvelle Loi, il y a lieu de constater que la flexibilité du TAQ dans le processus de détermination de l'indemnité et ses pouvoirs d'appréciation se voient grandement restreints par rapport à ce qui était prévu dans l'Ancienne Loi.

Jusqu'à présent, les principes devant guider la détermination des indemnités payables en cas d'expropriation étaient prévus à l'article 952 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991) et aux articles 58 et suivants de l'Ancienne Loi sur l'expropriation. La législation auparavant en vigueur prévoyait que la contrepartie versée à un propriétaire exproprié devait être juste en considérant la valeur du bien exproprié et le préjudice directement causé par l'expropriation. Le Tribunal administratif du Québec (le « TAQ ») disposait d'une grande latitude afin de déterminer ce qui représentait une indemnité juste pour un propriétaire exproprié en se fondant sur son appréciation des faits et des circonstances présentés.

Le 25 mai 2023, Mme Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, a déposé le projet de Loi 22, Loi concernant l'expropriation, qui a été adopté et est entré en vigueur le 29 décembre 2023 (la « Nouvelle Loi »). Celui-ci remplace dans son intégralité la Loi sur l'expropriation (RLRQ, c. E-24) (l'« Ancienne Loi »).

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Real Estate and Construction from Canada

ONSC Enforces Oral Agreement For Purchase And Sale Of Real Estate Property, Grants Specific Performance Remedy To Purchaser Devry Smith Frank LLP In 2730453 Ont Inc. v 2380673 Ont Inc., 2022 ONSC 6660, the plaintiff, 2730453 Ontario Inc. (the "Purchaser"), sought specific performance to enforce an oral agreement for the purchase of land.

Revisiting Five Noteworthy Expropriation Cases From 2023 Gowling WLG This video explores several significant Canadian expropriation cases from 2023, highlighting important issues and practical takeaways for parties involved in the expropriation process.

Campbell v. Toronto Standard Condominium Corporation No. 2600: Constructive Fraud Is Not Fraud For The Purpose Of Set-Aside Applications Singleton Urquhart Reynolds Vogel LLP In Campbell v. Toronto Standard Condominium Corporation No. 2600, 2024 ONCA 218, ("Campbell") the Court of Appeal for Ontario considered the proper interpretation of the term "fraud"...

Here's The Drill: The Court In Sjostrom Sheet Metal Ltd. v. Geo A. Kelson Company Limited Confirms That A Cost-Plus Contract Is Not Equivalent To A Blank Cheque WeirFoulds LLP Cost-plus arrangements are a common form of construction contract between project owners and contractors in Canada. These agreements create unique benefits and risks...

Renovictions Done Right Cox & Palmer Renovations are necessary and important for landlords to maintain and improve their properties. Improvements also benefit tenants in the long run. In many cases...