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2024 年 2 月 22 日，不列颠哥伦比亚省 2024 年预算出台。 预算中包括以下与房地产税相关的措施：

[1] 房屋炒卖税：房屋炒卖税适用于 2025 年 1 月 1 日或之后出售的某些购入时间不超过 2 年的住宅物业的销售收入。购买后 365 天内出售的房产，税率为 20%，购买后 366 至 730 天内出售的房产，税率递减。

该税项的立法草案尚未出台，但预计将：

适用于混合用途房产的销售，但仅限于此类房产的住宅部分； 适用于住宅预售合同转让所得； 包含增加住房供应的交易的豁免（例如空置开发土地的销售可能会豁免） 包含“生活情况”的豁免，例如分居或离婚、死亡、残疾或疾病、破产等。请注意，这些豁免通常与联邦住宅房产翻转规则下的豁免相匹配，但 BC 省的房屋炒卖税将是一种独特的税。

[2] 专用租赁免征房产转让税：2025年1月1日至2030年12月31日期间购买、新建的专用租赁建筑将免征房产转让税。为了符合此项豁免的资格，该建筑物必须是新建的、非分契的、至少包含 4 个住房单元，并且在购买后至少10 年内按月（或更长时间）提供租金。如果建筑物在首次购买后的10 年内出售，业主将需要按比例偿还免税份额（根据业主拥有该建筑物的时间长度计算）。对于在这 10 年内持续提供建筑物内的租赁单元的要求，还将有各种豁免：1) 重大翻修； 2）不可抗力； 3) 建筑物内最多有 2 个单元由业主或管理员占用。

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