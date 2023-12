ARTICLE

En tirant parti de notre vaste expertise sectorielle, nous aidons nos clients à s'orienter dans le cadre complexe et hautement réglementé des institutions financières au Canada afin d'atteindre leurs objectifs commerciaux, y compris ceux liés au dynamique contexte environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») et de durabilité en constante évolution. Veuillez communiquer avec un membre de notre groupe de réglementation des institutions financières ou de notre groupe des questions stratégiques ESG et durabilité si vous avez des questions ou pour obtenir de l'aide.

Afin d'essayer de mieux comprendre dans quelle mesure les IFF sont exposées à certains risques physiques, l'évaluation de l'exposition dans ce module tient compte à la fois des effets directs et indirects des aléas physiques. Des exemples de l'effet direct comprennent notamment l'effet sur la valeur et la probabilité de défaut dans l'éventualité où des aléas physiques chroniques et extrêmes influeraient sur les actifs corporels détenus par les IFF. Des aléas chroniques peuvent influer sur la valeur des actifs même après les réparations, tandis que les aléas extrêmes peuvent entraîner une perturbation des activités et des dommages matériels.

Ce module 1 suivra quatre scénarios de risque de transition. Les scénarios reposent sur la portée (le caractère ambitieux) et la rapidité avec lesquelles la politique climatique est mise en Suvre et ils sont façonnés par divers degrés de risque de transition et des ensembles de données spécifiques. Ces ensembles de données peuvent comprendre les prix du carbone, les revenus nets et les variations de la probabilité de défaut.

La version à l'étude de l'ENASC fournit une liste des principales hypothèses et limites ayant guidé à sa conception et à son exécution. Bien que la majorité des hypothèses et des limites soient propres à chaque module, les trois hypothèses suivantes s'appliquent à tous les modules :

Chaque module décrit également l'exposition connexe (l'exposition au marché commercial à l'échelle mondiale ou l'exposition liée à l'immobilier au Canada), la portée de l'exposition au secteur concerné et les catégories d'actifs pertinentes. En dernier lieu, chaque module comporte un ensemble d'éléments descriptifs de scénarios uniques pour effectuer l'analyse de scénarios. Il faut donc déterminer un ensemble de scénarios hypothétiques futurs et un ensemble de projections de variables macroéconomiques et financières qui rendent compte des effets quantitatifs de ces scénarios.

La publication et l'utilisation de l'ENASC se feront selon une approche descendante (menée par un organisme public) et ascendante (menée par les IFF). Dans le cadre du processus descendant, le BSIF élaborera la méthode, les scénarios, les paramètres d'ajustement et les calculs qui sous-tendront l'ENASC. Ces informations seront communiquées aux IFF qui évalueront à leur tour, dans le cadre de l'approche ascendante, les effets sur leurs expositions à l'aide des informations prescrites fournies par le BSIF.

Actuellement au Canada, seules les IFF sont assujetties à des obligations d'information en lien avec les changements climatiques, y compris l'analyse de scénarios conformément aux échéanciers de 2024 et de 2025 prévus à l'annexe 2-2 de la ligne directrice B-15 du BSIF, Gestion des risques climatiques . Toutefois, si des organismes de réglementation provinciaux comme la BC Financial Services Authority (BC FSA), l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec ayant compétence pour réglementer sur le plan prudentiel des institutions financières provinciales comme les caisses de crédit et les assureurs, venaient à adopter également un cadre en matière de climat, ceux-ci pourraient prendre comme modèle toute analyse de scénarios requise selon l'approche de l'ENASC pour ces institutions financières provinciales.

La version à l'étude de l'ENASC n'est qu'une des publications récentes du BSIF visant à aider les institutions financières fédérales (les « IFF ») à mieux comprendre et à limiter leurs risques climatiques. En mars 2023, le BSIF avait publié son premier cadre de surveillance du climat et, en janvier 2022, un rapport sur l'analyse des scénarios de changement climatique en collaboration avec la Banque du Canada. Notre analyse de ces développements peut être consultée ici [en anglais uniquement] et ici [en anglais uniquement], respectivement.

