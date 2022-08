ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

En ce qui concerne les documents ne faisant pas l'objet d'une inscription sur le titre de propriété, la règle générale est que, tant qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'adhésion (c'est-à-dire un contrat imposé par une partie et qui ne peut être modifié), la pratique courante qui consiste à ajouter une « clause de langue en anglais et en français » semble continuer à s'appliquer. Cette pratique s'appliquerait notamment aux offres d'achat, aux contrats de location, aux baux, aux accords contre les troubles de jouissance, aux certificats de préclusion et aux autres documents liés aux transactions immobilières qui ne font pas l'objet d'une inscription sur le titre de propriété.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Real Estate and Construction from Canada

Gift Or Loan? Father Failed To Ensure His Intentions Were Made Known Gardiner Roberts LLP How is an adult child able to prove whether funds or property transferred to them by a parent were intended to be a gift rather than a repayable loan?

Lien Everything, And Early: The BC Supreme Court Clarifies Builders Lien Filing Deadlines And Apportionment Between Properties Miller Thomson LLP The recent decision of the British Columbia Supreme Court in Frontier Kemper Constructors, Inc v Rio Tinto Alcan Inc clarified the timeline for filing a builders lien when the 45-day...

The Court Compensates Buyer For Seller's Willful Disregard Of Contractual Obligations In Commercial Real Estate Dispute Walker Law Many times, parties treat their obligations in real estate transitions as an afterthought, and then fail to close on transactions.

The New Homebuyer Protection Period: What It Is And How It Works Alexander Holburn Beaudin + Lang LLP On Thursday, July 21, 2022, the British Columbia Provincial Government released details on its latest real estate consumer protection initiative – the Homebuyer Protection Period.

Construction Bits And Bites July 2022 – Lien Deadlines Pallett Valo LLP We are pleased to present you with the most recent issue of our Construction Bits and Bites bulletin.