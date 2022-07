ARTICLE

Dans le marché résidentiel, bien que l'usage du français était déjà plus répandu en raison des règles déjà en place, les promoteurs, constructeurs et développeurs devront faire preuve de prudence additionnelle lorsqu'ils voudront utiliser l'anglais dans leurs documents juridiques, afin de bien documenter l'intention expresse des parties d'utiliser l'anglais, en plus des enjeux de traduction décrits plus haut et des règles applicables aux contrats d'adhésion. Par exemple, un contrat d'achat d'un immeuble (y compris une unité de copropriété) qui est un contrat d'adhésion, sans égard à son usage résidentiel ou au nombre de logements dans l'immeuble, doit être rédigé en français, sauf si les parties ont expressément convenu qu'il soit rédigé en anglais et, à compter du 1 er juin 2023, si une version française du contrat a au préalable été remise à l'adhérent .

Compte tenu des nouvelles contraintes résultant de la Loi 14, afin de minimiser les coûts et risques de traduction, il semble y avoir consensus entre plusieurs cabinets d'avocats de privilégier encore davantage la signature et publication de tels actes de vente et d'hypothèque simples en français, lesquels réfèrent aux droits et obligations additionnels des parties prévus dans des ententes non publiées et rédigées en anglais.

