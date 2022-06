ARTICLE

À l'heure actuelle, la Colombie-Britannique est la seule province au Canada disposant d'un registre sur la transparence des propriétaires fonciers qui peut être consulté par le public. Ce registre, qui est accessible au public depuis avril 2021, fournit le nom complet, les renseignements relatifs à la citoyenneté et certains renseignements sur la résidence principale de toute personne ayant une participation indirecte dans un bien immobilier. N'importe qui peut accéder au registre et y faire des recherches, moyennant des frais de 5 $. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez consulter nos bulletins sur la déclaration de toute participation dans un bien immobilier en Colombie-Britannique et le report de l'échéance pour déposer sa déclaration dans le nouveau registre sur la transparence des propriétaires fonciers (LOTR) de la Colombie-Britannique (disponibles uniquement en anglais).

Des registres de propriété effective des sociétés ont été mis en place pour la première fois par le gouvernement fédéral en 2019. Ils s'appliquent aux sociétés fermées régies par la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Chaque société fermée doit tenir un registre des particuliers ayant un contrôle important sur la société. Bien que les sociétés doivent mettre ce registre à la disposition d'organismes d'enquête tels que l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») et la police, elles ne sont pas tenues de divulguer les renseignements qui y sont consignés au public. Pour plus de détails à ce sujet, nous vous invitons à consulter le billet de blogue de Fasken daté du 5 juin 2019 sur le projet de loi C-86 et les nouvelles obligations en matière de tenue de registres pour toutes les sociétés fermées régies par la LCSA (disponible uniquement en anglais).

Le gouvernement fédéral compte travailler avec les provinces et les territoires pour créer un registre national où les données détenues par les provinces et les territoires pourront être consultées partout Canada. Bien que le contenu exact du registre proposé n'ait pas été précisé, ce type de registre comprend généralement le nom du propriétaire véritable ultime, son lieu de résidence, sa date de naissance et des renseignements au sujet de son contrôle sur la société.

Dans sa quête pour une plus grande transparence de la part des sociétés et afin de solidifier le régime de lutte contre le blanchiment d'argent prévu par l' Entente en vue de renforcer la transparence de la propriété effective conclue en 2017 par les ministres des Finances fédéral et provinciaux, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de mettre en place un registre public et accessible à la consultation de la propriété effective pour les sociétés par actions fédérales d'ici la fin de 2023. Le registre proposé contiendra les renseignements relatifs à la détention d'actions de ces sociétés.

