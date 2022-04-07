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在过去的几个月里，《未充分利用的住房税法案》（该“法案”）已在下议院取得通过，目前正处于报告阶段的最后步骤。如果该法案最终生效，它将对非加拿大人直接或间接拥有的空置或未充分利用的住宅物业征收 1% 的年度税。

未充分利用的住房税 (UHT) 针对谁？

UHT 在排他性的基础上运作。如果一个人不属于“被排除的业主”的类别之一，则他们需要纳税。大多数在加拿大拥有住宅物业的非公民和非永久居民，无论该物业是如何直接持有或通过公司、信托或合伙企业 1持有的，都将不符合被排除业主的标准，因此将被征税。

税收公式是怎样的？

个人必须计算并向部长提交申报表，应在当年 4 月 30 日或之前支付。UHT 等于住宅物业评估或公平市场价值的 1%。2非被排除的业主必须在每年的 4 月 30 日之前为他们拥有的每个住宅物业提交上一日历年的申报表，并在 4 月 30 日之前支付所需的款项。

什么是未充分利用的房屋？

UHT 仅适用于该法案中定义的住宅物业。

该法案排除了符合条件的入住期的情况，即只有业主或业主的配偶、同居伴侣、父母或子女连续居住的情况，如果每名以上人士在除了该住宅物业以外的某处居住或住宿的天数等于或多于他们在该住宅物业中居住或住宿的天数。 3

非被排除的业主有哪些例外情况？

该法案考虑了多种例外情况。最常见的例外是作为个人、配偶或同居伴侣主要居住地的物业。

一些无需缴纳UHT的值得注意的情况包括：

住宅物业不适合全年用作居住地；

由于公共通道无法全年保持，住宅物业季节性无法进入；

由于灾害或危险情况，住宅物业在日历年内至少连续 60 天无法居住；

由于住宅物业的翻新，住宅物业连续 120 天不适合居住，并且工程没有不合理延误，并且在过去九个日历年内不适用此例外情况；

该人士在日历年成为住宅物业的业主，并且在前九年从未成为住宅物业的业主；

该人士在该日历年或前一个日历年死亡；

该人士是在该日历年或上一个日历年曾是该住宅物业的业主的已故个人的遗产代理人，但在该等年份中的任何一年都不是该物业的业主；

住宅物业的建造在该日历年的 4 月之前未基本完成；

该物业的建设在该日历年的 3 月后基本完成，该物业在该日历年内向公众出售，并且该住宅物业在该日历年内从未被个人用作居住地或住宿地;

执行

该法案包含一个全面的行政和执行计划，该计划利用了《所得税法》（“ITA”）中适用的许多相同手段，例如一般反避税规则、评估和反对程序，以及法定上诉权。

UHT 将如何与不列颠哥伦比亚省的投机和空置税以及温哥华的空屋税同时适用？

与不列颠哥伦比亚省的投机和空置税（“SVT”）和温哥华空置税（“EHT”）相比，UHT 的范围更窄，仅适用于非加拿大人。

目前被征收SVT和/或EHT的不列颠哥伦比亚省的非加拿大人业主应计划和准备额外1%的税款，以及为每年计算、申报和提交该金额所带来的额外行政工作做好计划和准备。

Footnotes

1. See definition of “specified Canadian corporation”.

2. See 6(3)

3. See section 6(2)

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