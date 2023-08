ARTICLE

Concernant le premier critère, le juge conclut qu'en fonction de la preuve administrée, la Ville savait depuis décembre 2012 qu'il y aurait des travaux majeurs sur le pont Honoré-Mercier au cours des étés 2013 et 2014. Pour le second, le tribunal estime que l'information était déterminante puisque Sintra aurait soumissionné un prix plus élevé si elle avait eu connaissance de cette information. Par contre, en ce qui concerne le troisième critère, le juge conclut que Sintra n'était pas dans l'impossibilité de se renseigner soi-même. Il semble improbable que Sintra, une société réalisant de 30 à 40 projets par années dans la région de Montréal, ne fût pas au courant de ces fermetures. Cette information était de toute façon disponible et Sintra aurait pu l'obtenir auprès du ministère des Transports, ce qu'elle n'avait pas fait. La réclamation de Sintra pour ce poste sera donc rejetée.

Le tribunal est également appelé à se prononcer sur l'impact de la fermeture du pont Mercier lors des travaux. En effet, Sintra allègue que la Ville avait manqué à son devoir d'information en ne l'avisant pas des entraves prévues au pont Mercier, ce qui l'avait forcée à emprunter un chemin beaucoup plus long par le pont Champlain pour se rendre à sa carrière. En défense, la Ville soutient qu'elle n'avait pas à divulguer cette information puisque cette information évoluait rapidement et continuellement. En plus de ne pas contrôler les travaux sur le pont Honoré-Mercier, la Ville plaide que cette information était disponible au grand public et qu'il appartenait à Sintra de se renseigner à ce sujet.

Dès le début des travaux et tout au long de ceux-ci, la relation entre la Ville et Sintra est compliquée et les parties sont confrontées à d'importantes difficultés en matière de communications. Alors que Sintra souhaite discuter des voies ferrées de tramways trouvées sous la chaussée et de la fermeture partielle du pont Honoré-Mercier qui rend le transport de pierres au chantier impossible – ce qu'elle considère comme une information pertinente qu'aurait dû divulguer la Ville lors de l'appel d'offres – elle se bute à une fin de non-recevoir.

