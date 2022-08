ARTICLE

2 Soulignons que malgré la présence de nombreuses entreprises mises en cause dans ce litige, les politiques de vaccination obligatoire mises de l'avant par ces entreprises ne sont pas visées par le pourvoi en contrôle judiciaire. De plus, les sanctions imposées aux individus ayant refusé de se faire vacciner ne sont pas non plus l'objet du débat.

Comme à son habitude, le groupe Droit du travail et de l'emploi de BLG continuera de surveiller ces dossiers relatifs aux politiques de vaccination au fur et à mesure qu'ils seront traités par les tribunaux et les arbitres de griefs, afin de vous tenir au courant de la jurisprudence et des éléments réglementaires pertinents.

