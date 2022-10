ARTICLE

Fasken's Privacy and Cybersecurity Group invites you to join us to discuss cybersecurity and ransomware trends in Canada and abroad.

Specific topics include:

- Increasing ransom demands and payments

- Status update on cyber attacks

- Heightened sanctions concerns

- Service provider incidents

- Boards of directors increasingly focused on cyber risk

- Notification of confidentiality incidents in Québec

- Recent Draft Bills C-26 and C-27 with impact on protection of personal information and cybersecurity

__________________________________________________________________

Cybersécurité et rançongiciels : Tendances récentes

Le groupe Protection des renseignements confidentiels, vie privée et cybersécurité de Fasken vous invite à une présentation des tendances récentes en matière de cybersécurité et de rançongiciels.

Voici les sujets qui seront abordés :

- Le point sur les cyberattaques ainsi que sur les menaces, les demandes et les paiements de rançons

- Les développements juridiques : sanctions, obligations de communication au Québec, etc.

- Les principales tendances qui émergent des incidents impliquant des fournisseurs de services

- L'attention que portent les conseils d'administration aux cyberrisques

- Les grandes lignes des projets de loi C-26 et C-27, qui ont trait à la protection de la vie privée et à la cybersécurité

