ARTICLE

Your LinkedIn Connections with the authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

En matière d'impartition dans un pays étranger, les lignes directrices du CPVP indiquent que la LPRPDE « n'exige pas une comparaison exhaustive entre les lois canadiennes et les lois étrangères ». Les organisations sont toutefois tenues de « [prendre] en considération tous les éléments entourant la transaction ». Il est intéressant de souligner l'application récente par le CPVP de ces lignes directrices dans les Conclusions d'enquête en vertu de LPRPDE no 2020-0001 , concernant un contrat d'impartition intervenu entre une institution financière et un fournisseur situé en Inde pour un service de lutte contre la fraude. Les éléments à retenir de cette affaire portent sur l'analyse de risques menée par l'institution financière et avalisée par le CPVP, qui conclut que les mesures de protection suivantes étaient appropriées dans les circonstances :

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Privacy from Canada

Bill C-27 And The Protection Of Children's Privacy Miller Thomson LLP Bill 27 represents the Canadian government's second attempt to reform federal privacy laws applicable to commercial activities.

Duhn Estate And The Testator's Right To Privacy McLennan Ross LLP The Testator had seven children and lived on a successful farm with her late husband, Robert Larsen Duhn. The family farm was sold in 2009 and several million were transferred to the Testator,...

Act 25 And Confidentiality Incidents – The First Draft Regulations… Remain A Draft! McMillan LLP On July 13, 2022, we informed you in our bulletin entitled Act 25 – First Draft Regulation, On Your Marks, Get Set, Go! that the first draft Regulation respecting confidentiality...

The ABC's Of Reporting A Privacy Breach Under Quebec's New Law 25 Gowling WLG Sept. 22, 2022 marked a pivotal moment for privacy law in Québec: it is the day on which the first set of requirements under Law 25, the Act to modernize legislative provisions respecting...

Tips For Municipalities Responding To Cyberattacks MLT Aikins LLP Regina lawyer Kristél Kriel will discuss how municipalities can respond effectively to cyberattacks at an upcoming webinar designed to replicate a real cyber incident.