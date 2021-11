ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

La LPRPDE établit que les organisations sont responsables des renseignements personnels en leur possession et qui ont été transférés à une tierce partie aux fins de traitement. Dans le cadre du principe de responsabilité, les entreprises doivent prendre des mesures contractuelles ou autres pour assurer un « niveau de protection comparable ». 6 Bien que les mesures exactes permettant d'assurer la protection des renseignements personnels ne soient pas précisées dans la LPRPDE, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le « CPVP ») a publié un document d'orientation qui décrit des mesures appropriées à prendre en considération pour assurer la protection des renseignements personnels. Dans un rapport, le CPVP a aussi indiqué que les mesures contractuelles appropriées pour protéger les renseignements personnels incluent typiquement : la vérification et la surveillance des antécédents des employés, une formation efficace en matière de protection des renseignements, des contrôles d'accès et autres contrôles de cyber sécurité, et des activités de veille active des obligations contractuelles. 7

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Privacy from Canada

Quebec's Bill 64 Introduces New Operational Requirements For Cross-Border Transfers Of Personal Information McCarthy Tétrault LLP The Act to Modernize Legislative Provisions respecting the Protection of Personal Information ("Bill 64" or the "Bill") received royal assent on September 22, 2021, and is set to bring important changes...

A Workspace By The CAI To Assist With Bill 64 Compliance McCarthy Tétrault LLP This article is part of our Bill 64 Blog Series, which will provide readers with a 360° view on Bill 64 and its sweeping amendments to Quebec's Act Respecting the Protection of Personal Information ...

Bill 64 Blog Series From McCarthy Tétrault's Cyber/Data Group McCarthy Tétrault LLP Ensuring compliance requires careful planning and a thorough understanding of this uniquely "made in Québec" approach to privacy protection.

Privacy Laws In Canada: To Infinite Fees And Beyond Siskinds LLP If you're a business that hasn't dotted the i's and crossed the t's when it comes to privacy compliance, then you may have your own Buzz Lightyear—"this is an intergalactic emergency"—moment.

Proposed Changes To FIPPA: Two Steps Forward, One Step Back McMillan LLP On October 18th, 2021, the British Columbia government introduced a bill ("Bill 22") to amend the Freedom of Information and Protection of Privacy Act ("FIPPA").