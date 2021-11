Cet article fait partie de notre série de blogues sur le projet de loi 64, qui vise à donner aux lecteurs une vue d'ensemble du projet de loi et des changements importants apportés à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec (la « Loi sur le secteur privé »). Pour consulter les autres billets de blogue de la série, faites défiler la page jusqu'aux liens pertinents. Cette page sera mise à jour régulièrement pour inclure les derniers billets.

L'adoption du projet de loi 64 (la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels) entraînera une refonte du régime de protection des renseignements personnels du Québec et aura des implications importantes pour les entreprises qui font des affaires dans la province ou qui traitent les renseignements personnels des résidents du Québec. Les importants changements apportés à la loi existante sur le secteur privé visent à promouvoir la transparence et renforcer la confidentialité des données en instituant des normes plus strictes pour les entreprises, une responsabilisation accrue et des sanctions plus sévères en cas de non-respect.

Que signifie cette réforme pour votre entreprise? Le respect de la conformité nécessitera une planification minutieuse et une compréhension approfondie de cette approche unique « choisie par le Québec » pour la protection des renseignements personnels. La série de blogues sur le projet de loi 64 de McCarthy Tétrault présente des indications précieuses sur l'incidence des derniers développements sur votre entreprise pour vous aider à rester conforme et à tirer avantage des opportunités offertes par l'évolution rapide du secteur de la protection des renseignements personnels et des données au Québec. Les billets des experts pluridisciplinaires du groupe Cyber/Données couvriront des sujets clés tels que le consentement, les questions d'application de la loi 64, la prise de décision automatisée, les exigences en matière de gouvernance de l'information et plus encore.

Le groupe Cyber/Données de McCarthy Tétrault possède une vaste expérience régionale et nationale en matière de cybersécurité et de protection des renseignements personnels et des données. Ses membres offrent de judicieux conseils aux acteurs des secteurs clés à propos des enjeux essentiels dans les nouveaux domaines juridiques complexes. Notre équipe peut vous guider dans l'environnement complexe de la protection des renseignements personnels et des données pour vous aider à exploiter la valeur des données, développer des pratiques d'IA responsables, protéger les actifs de votre organisation et renforcer la confiance des clients et des consommateurs envers les informations numériques.

Série de blogues sur le projet de loi 64 et articles connexes :

