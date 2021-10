Eric Charleston sera en poste au bureau de Toronto

Toronto, le 4 octobre 2021 - Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) accueille Eric Charleston à titre d'associé dans son groupe Cybersécurité, respect de la vie privée et protection des renseignements personnels.

Avocat réputé dans le domaine de la protection de la vie privée et de la cybersécurité exerçant à Toronto, Eric détient les désignations de professionnel certifié de la confidentialité de l'information/Canada (CIPP/C) et de «?coach?» d'incident de cybersécurité. Ses compétences et son expérience viendront compléter et renforcer l'expertise de l'équipe Cybersécurité, respect de la vie privée et protection des renseignements personnels du cabinet. Eric possède une vaste expérience pour ce qui touche la protection de la vie privée, la cybersécurité et les couvertures d'assurance et fournit des conseils à ses clients relativement à tous les types d'assurance, se spécialisant plus particulièrement dans la cyberassurance. En outre, il représente régulièrement des assureurs dans le cadre de certaines des plus importantes cyberréclamations au Canada.

«?La double orientation d'Eric, qui se concentre à la fois sur le droit de la vie privée et les couvertures d'assurance, apportera une perspective unique à BLG?», affirme Prema Thiele, cheffe de groupe nationale, Droit des sociétés et marchés financiers. «?Ses services sont sollicités notamment pour l'interprétation de cyberpolitiques, et il a une compréhension approfondie du paysage informatique canadien?».

«?Eric est reconnu par ses pairs comme un avocat de premier plan?en cybersécurité?», ajoute Éloïse Gratton, coresponsable nationale du groupe Respect de la vie privée et protection des renseignements personnels. «?Ses compétences techniques en protection de la vie privée et en cybersécurité apportent aux clients des solutions pragmatiques et une approche instructive qui viendront enrichir l'expertise de notre solide équipe nationale?».

Eric a obtenu un juris doctor de la faculté de droit de l'Université Georgetown en 2008, de même qu'un baccalauréat en beaux-arts (art dramatique) de l'Université de Syracuse en 2002. Il a également suivi une formation à l'institut d'études politiques de l'Université Loyola en 2014.

Le groupe Cybersécurité, respect de la vie privée et protection des renseignements personnels de BLG possède une grande expertise et une vaste expérience en matière de gestion du risque informatique et de services juridiques de gestion de crise, en plus de se démarquer de ses concurrents dans la défense de cyberlitiges complexes (notamment des actions collectives).

About BLG

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.