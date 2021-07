ARTICLE

À l'instar du RGPD, du projet de loi C-11, Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et apportant des modifications corrélatives et connexes à d'autres lois, ou encore du projet de loi 64, Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels du Québec, il est proposé d'établir des garde-fous.

Il est également proposé de redéfinir la notion de renseignements personnels pour « [tenir] compte des formes très variables sous lesquelles les données sont trouvées et utilisées » (p. 5); d'établir une « limitation similaire pour la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels » (p. 6); de reconnaître, en plus des droits d'accès et de rectification, le droit à la mobilité / à la portabilité des renseignements personnels (p. 8) et à l'élimination / à l'effacement de ceux-ci (p. 8 et 9).

