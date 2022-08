ARTICLE

« Doug jouissait d'une excellente réputation et se faisait un point d'honneur de faire la promotion des sports au Canada, notamment dans le milieu universitaire », a affirmé Alan Ross , c.r., associé directeur régional du bureau de BLG à Calgary. « Il laisse derrière lui un riche héritage et a contribué à la carrière d'un grand nombre de personnalités sportives. » Dernièrement, il avait été intronisé au Panthéon des sports canadiens et au Temple de la renommée du football canadien.

Qui plus est, Doug était un homme d'affaires aguerri qui a apporté son expertise à plusieurs conseils d'administration de sociétés ou d'organismes sans but lucratif. « Au conseil comme dans la vie de tous les jours, il avait une prestance impressionnante », a tenu à souligner Randall Block , c.r., avocat-conseil principal chez BLG et ami cher de Doug. « Il faisait preuve d'un dévouement sans borne envers la collectivité. »

C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons aujourd'hui le décès de Doug Mitchell , icône et géant du monde des affaires, du sport et du droit au Canada. Nous avons également eu la chance de le côtoyer chez BLG à titre de leader au sein de notre bureau de Calgary et de notre communauté.

