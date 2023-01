ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Au cours de la période de transition, tout brevet européen (BE) sera assujetti à la compétence des tribunaux nationaux ET de la JUB, à moins que son détenteur n'ait demandé à être exclu de cette dernière. Une fois qu'un détenteur de brevet soumet une demande d'exclusion, il n'aura qu'une seule chance d'être réassujetti à la compétence de la JUB. Tout brevet ayant fait l'objet d'une demande d'exclusion sera exclu tant et aussi longtemps qu'il demeurera en vigueur - et ce même si sa durée de vie dépasse l'expiration de la période de transition. Seul un brevet (i) n'ayant jamais fait l'objet de quelque litige soumis à la JUB ou à un tribunal national, et (ii) n'ayant pas fait l'objet d'un ré-assujettissement à la compétence de la JUB pourra faire l'objet d'une exclusion.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from Canada

5 Things To Do When You Get A Letter From The BSA Minden Gross LLP Who is the BSA? The Business Software Alliance ("BSA") is the leading advocate for the global software industry and promotes legal software use. The BSA investigates reports of alleged...

Canadian Public Domain Day Postponed 20 Years. In The Meantime… Public Domain Awareness And Advocacy Day! Clark Wilson LLP Until now, January 1st of every year is greeted by readers, creators and publishers alike with a bit of excitement, because it means that copyright has expired in a new batch...

Canadian Copyright Protection Term Extended To 70 Years Gowling WLG Last year, Bill C-19, the Budget Implementation Act, 2022, No.1, received Royal Assent. The bill included amendments to the Copyright Act to extend the term of copyright protection for literary,...

A Guide To Registering Your Business Name As A Trademark Lindsay Kenney LLP When you have put everything you have into building your business, you would want a business name that you have an exclusive right to use and that can be protected across Canada.

All I Want For Christmas Is A Trademark: Considerations For Entertainers Gowling WLG At the top of every Christmas tree, there can only be one star… at least that's what Mariah Carey thought when her company, Lotion LLC, sought to register a trademark...