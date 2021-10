ARTICLE

Nous attendons des directives plus précises qui pourraient être publiées dans les prochains mois, afin de guider les sociétés admissibles pour évaluer les économies d'impôts potentielles. Puisque la mesure est nettement plus généreuse que la DSI, le gouvernement prévoit que plus de 15,000 sociétés québécoises pourraient s'en prévaloir.

On constate immédiatement que la déduction DICI est plus généreuse au niveau des actifs intangibles que l'ancienne DSI, et n'impose pas de critères aussi restrictifs pour en bénéficier.

Un élément breveté admissible est une invention pour laquelle la société, seule ou avec d'autres, a déposé une demande de brevet après le 17 mars 2016 auprès d'une autorité compétente et a obtenu un brevet suite à cette demande. Tel que mentionné, l'invention doit découler de travaux de R&D qui ont été effectués par la société au Québec, ou effectués par une société associée au moment où les travaux ont été effectués. De plus, ces travaux de R&D doivent avoir permis à la société de bénéficier d'un crédit d'impôt relatif à la R&D. La société doit également avoir payé des dépenses R&D admissibles totalisant au moins 500,000$, et avoir bénéficié d'un crédit d'impôt à la R&D pour ces dépenses, pour la période de cinq années d'imposition précédant l'année au cours de laquelle la demande de brevet a été faite.

La DSI visait les entreprises manufacturières, et permettait aux entreprises qui rencontrent les critères de réduire le taux d'imposition de 11% à 4%. Une société admissible doit démontrer que 50% ou plus de ses activités consistent en des activités de fabrication et de transformation réalisées au Québec et que son capital versé est égal ou supérieur à 15 millions de dollars.

