ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

À l'autre bout du spectre, la pratique canadienne du double brevet exige que les revendications soient "distinctes du point de vue du brevet". Les demandeurs doivent donc examiner le concept inventif dans les revendications de chaque demande et s'assurer qu'elles ne sont pas évidentes l'une par rapport à l'autre. La Grande Chambre a confirmé que la pratique consistant à déposer d'abord une demande de brevet initiale plus spécifique et, un peu plus tard, une demande divisionnaire de portée plus générale, était toujours acceptable 7 . Cela semble indiquer que son interprétation du "même objet" est plus limitée que l'interprétation canadienne.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Intellectual Property from Canada

Zooming In On Generic Trademarks Norton Rose Fulbright Canada LLP Due to its popularity, Zoom has been used as an adjective ("I'm hosting a Zoom trivia night"), a verb ("I'm Zooming") and a noun ("I have a 9 am Zoom").

Keezio v. The Shrunks: The Cost Of A Counterclaim Norton Rose Fulbright Canada LLP A recent decision from the BC Supreme Court serves as a reminder both of the risk of getting sued for defamation for publicly alleging copyright infringement.

One Person's Trash Is Another Person's Treasure: The Interaction Of IP And The Right To Repair Bereskin & Parr LLP We have all had passing thoughts of regret before tossing a household item or appliance in the garbage.

Online Pirates Can Be Blocked Lenczner Slaght LLP Copyright holders in Canada have scored a major victory in the fight against online piracy. The Federal Court of Appeal ("FCA") in Teksavvy Solutions Inc v Bell Media Inc. ...

Canadian City Transfers Ogopogo Copyright To First Nation Oyen Wiggs Green & Mutala LLP he City of Vernon has transferred the copyright to the name for a mythical sea creature, Ogopogo, to a local First Nation.