En tant que passionné de la propriété intellectuelle (PI), je suis fier de ma province lorsque nos entreprises, de toutes tailles, maîtrisent les notions de PI et prennent des décisions éclairées à cet égard. Lorsqu'elles s'outillent pour compétitionner dans un monde de plus en plus international, et y prendre la place qui leur revient.

De mon point de vue, de professionnel représentant non seulement des entreprises québécoises mais aussi des entreprises d'ailleurs, il reste encore du travail à faire pour arriver à cet objectif.

Vous êtes gestionnaire dans une entreprise québécoise et souhaitez parfaire vos connaissances en PI? Et bien, ne manquez pas :

L'expert en propriété intellectuelle de la supergrappe de l'intelligence artificielle au Canada, Todd Bailey, a amorcé tôt en 2021 une série de billets portant sur différents aspects de la propriété intellectuelle. À mon humble avis, le tout est admirablement bien ficelé. C'est à la fois divertissant, limpide, et utile en ce qui a trait à outiller ceux qui doivent prendre des décisions importantes sur différents sujets liés à la protection des actifs intangibles. Prenez le temps de lire, par exemple : « Protégez vos trucs (vos informations et vos données) » et « Le brevet, cet incompris ».

Depuis maintenant 20 ans, le Forum de la Propriété intellectuelle du Québec (FORPIQ), tient une journée de conférences annuelle ou bi-annuelle. Mise sur pied sur une base volontaire par des membres québécois de l'Institut de la Propriété Intellectuelle du Canada, ces conférences à caractère non-lucratif ont pour mission de mettre les entrepreneurs et gestionnaires de PI québécois à armes égales avec leurs pairs d'autres juridictions. FORPIQ est de retour le 13 mai 2021, en formule virtuelle pour la première fois, car rien n'est à l'épreuve des amoureux de l'innovation qui en sont les créateurs. À ne pas manquer!

N'oublions pas que dans les derniers mois, le Québec s'est doté d'un innovateur en chef et d'un Conseil de l'innovation. Jetez un oeil à cette vidéo pour les détails! Le Québec n'a pas chômé durant la pandémie, et cela augure bien pour notre avenir!

Voilà de quoi nous occuper au courant des prochaines semaines, alors que la vaccination suit son cours et que l'été approche!

