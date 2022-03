ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Avec les divers assouplissements annoncés par les autorités gouvernementales, la stabilisation de la pandémie et un retour à une certaine normalité semblent de plus en plus envisageables. Toutefois, les effets juridiques de la COVID-19 n'ont vraiment pas fini de se faire sentir, et risquent de faire des remous pour de nombreuses années encore, et ce, bien longtemps après la fin de la crise. Recours civils en dommage pour pertes d'affaires et réclamations aux assurances, gestion de réclamations directes et indirectes suite à une infection en milieu de travail, responsabilité des entreprises et application des principes afférents à la force majeure, les enjeux post-crise demeurent bien réels.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Coronavirus (COVID-19) from Canada

Employee Vs. Independent Contractor: What To Expect In A CRA Audit Devry Smith Frank LLP As a part of DSF's ongoing Employment Law seminar series, I was asked to participate and provide a tax lawyer's perspective.

Heads Up: Executor's Tax Compliance Responsibilities On Death O'Sullivan Estate Lawyers LLP As we head into tax season, we want to give our readers a refresher and a resource on tax filings for estates.

Caselaw Update: Reasonableness And Enforceability Of Mandatory COVID-19 Vaccination Policies In The Workplace Devry Smith Frank LLP There is no federal or provincial legislation requiring eligible individuals to be vaccinated against COVID-19. However, employers may impose their own vaccination policies as part of a good faith effort...

Taking Away Important Responsibilities For Misconduct: Arbitrator Substitutes Permanent Disciplinary Demotion For Discharge Roper Greyell LLP – Employment and Labour Lawyers When considering potential discipline for poor performance, a novel labour arbitration decision suggests a demotion – a permanent disciplinary demotion – may be an appropriate response.

Enforceability Of Vaccination Policies Boosted By Recent Arbitration Decision Stikeman Elliott LLP Since we last wrote on the topic of COVID-19 vaccination policies, another vaccination policy was upheld at arbitration, this time, requiring employees to receive a third "booster" shot against COVID-19.