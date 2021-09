ARTICLE

Les clients et les visiteurs du cabinet peuvent s'attendre à ce que chaque personne avec laquelle ils entreront en contact dans nos locaux a été pleinement vaccinée avec un vaccin approuvé par Santé Canada depuis au moins 14 jours (« pleinement vaccinée »). Sur place, des directives de distanciation physique appropriées ont été mises en place et la capacité des salles a été limitée. De plus, le port du masque sera exigé dans toutes les aires communes et lorsque les exigences de distanciation physique ne peuvent pas être respectées.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, notre priorité absolue a été (et restera toujours) la santé et la sécurité de nos clients, de nos employés, de leurs familles et des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons. McCarthy Tétrault s'engage à offrir à ses clients un maximum de sécurité lorsqu'ils visitent nos bureaux. Veuillez lire attentivement les renseignements ci-dessous concernant les mesures que nous prenons pour assurer votre sécurité.

