Face à la recrudescence des cas de COVID-19 au Québec, le premier ministre François Legault a annoncé que son gouvernement projetait d'adopter un passeport vaccinal. Il est probable que l'accès aux services non essentiels comme les installations sportives, les bars et les restaurants sera réservé aux personnes convenablement vaccinées. D'autres renseignements seront fournis ultérieurement.

Toutes les régions du Québec sont désormais en zone verte et, comme il a été observé dans notre dernier billet, la règle de distanciation physique applicable à ceux qui sont « adéquatement protégés » (doses requises du vaccin ou COVID plus une dose) est désormais d'un mètre dans la plupart des cas et la capacité d'accueil des magasins de détail ne fait plus l'objet de restrictions. Il incombe toujours aux propriétaires d'entreprises de s'assurer que les clients peuvent maintenir une distance d'un mètre les uns des autres.

Comme il a été exposé plus en détail dans notre billet distinct axé sur l'emploi, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a modifié les mesures mises en Suvre sur les lieux de travail partout au Québec (voir le résumé ici). Le travail à distance (le « télétravail ») n'est plus obligatoire, mais toujours recommandé dans la mesure du possible.

Les points restants du plan de réouverture par étapes du Québec, qui vise un quasi « retour à la normale » au plus tard à la fin de l'été, sont décrits dans le présent billet, d'abord dans un sommaire, puis de manière plus détaillée. Les restrictions plus souples qui continueront de s'appliquer jusqu'à la fin août 2021 (ou plus tard) sont décrites en détail par le gouvernement ici. Veuillez noter que le sommaire porte sur les restrictions assouplies en lien avec les activités éducatives et sportives, lesquelles ne sont pas traitées en détail dans la rubrique « Renseignements détaillés », qui porte essentiellement sur les questions commerciales.

Sommaire

Les déplacements interprovinciaux par voie terrestre entre le Québec et l'Ontario ne sont plus limités. Les déplacements entre les régions du Québec sont également autorisés, sous réserve des règles d'accès particulières au Nunavik, aux Terres-Cries-de-la-Baie-James et aux Îles-de-la-Madeleine décrites ici.

À la fin août ou plus tard :

allègements progressifs des restrictions qui restent si la situation épidémiologique le permet et que 75 % des 12 ans et plus ont été pleinement vaccinés: assouplissements des mesures dans les milieux de garde et au préscolaire; retour à la « normale » dans les écoles primaires et secondaires; retour en présentiel à l'enseignement supérieur; reprise progressive du travail en présentiel; allègements supplémentaires des règles pour les rassemblements, les sports et les activités récréatives; augmentation des limites de personnes pour les salles intérieures et les événements extérieurs; fin des paliers de couleurs.



Renseignements détaillés

Ce billet met en évidence les restrictions restantes applicables aux entreprises, lesquelles seront mises à jour à mesure que la réaction du Québec à la pandémie évolue. Pour une description détaillée des restrictions applicables aux autres activités comme les activités éducatives et sportives (et autres) voir ici.

Depuis octobre 2020, le gouvernement du Québec a renouvelé constamment l'état d'urgence sanitaire déclaré dans la province et a resserré et assoupli les restrictions imposées aux entreprises au rythme de l'augmentation et de la diminution des cas de Covid-19. Comme la plupart des autres provinces, le Québec a mis en Suvre bon nombre de ses restrictions à l'échelle régionale et se sert d'un code de couleurs à quatre paliers qui va du rouge (le plus restrictif) au vert (le moins restrictif).

De nombreuses restrictions visant les entreprises ont été levées et tout le Québec est repassé en zone verte le 28 juin 2021. Conformément au plan du gouvernement, les restrictions restantes doivent être allégées à la fin de l'été.

Les régions du Québec sont désormais classées comme suit :

Zones vertes : Montréal, Région de la Capitale-Nationale; Abitibi-Témiscamingue; Bas-Saint-Laurent; Centre-du-Québec; Chaudière-Appalaches; Côte-Nord; Estrie; Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine; Lanaudière; Laurentides, Laval; Mauricie; Montérégie; Nord-du-Québec; Saguenay-Lac-Saint-Jean.



Zones vertes : (mesures spéciales également en vigueur) : Nunavik; Terres-cries-de-la-Baie-James.



Dans toutes les régions, les restaurants, les cinémas, les musées, les bibliothèques, les salles de spectacle, les spas et les centres de conditionnement physique, entre autres, ont été autorisés à rouvrir avec certaines restrictions.

L'état d'urgence sanitaire continue d'être prolongé au Québec (actuellement jusqu'au 13 août 2021) par le ministre de la Santé et des Services sociaux, qui est habilité en vertu d'un décret à prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique.

Palier 1 (zones vertes)

Restrictions visant les entreprises

Ouvert : voir le sommaire des restrictions affiché ici

bars, brasseries, tavernes et casinos : 50 % de la capacité prévue au permis d'alcool; à l'intérieur : maximum de 10 personnes provenant d'adresses différentes ou les occupants de trois résidences par table; terrasses extérieures : maximum de 20 personnes par table; autres restrictions ici.



hôtels et autres hébergements touristiques : maximum de 10 personnes provenant d'adresses différentes ou les occupants de trois résidences;

restaurants : à l'intérieur : maximum de 10 personnes provenant d'adresses différentes ou les occupants de trois résidences par table; terrasses extérieures : maximum de 20 personnes par table;



musées, zoos, aquariums, etc.;

cinémas;

festivals et autres événements offrant des spectacles extérieurs;

arcades, activités intérieures de sites thématiques, centres et parcs d'attraction, centres d'amusement, parcs aquatiques et auberges de jeunesse, sous réserve du respect de conditions strictes;

lieux intérieurs utilisés aux fins d'y tenir une activité de nature événementielle ou sociale et jeux comme les jeux de quilles, de fléchettes, de billard ou d'autres jeux de même nature.

Restrictions générales

Pas de limite applicable au nombre de clients : Les restrictions portant sur le nombre de clients en fonction de la superficie de plancher qui leur est accessible ont été retirées. Les exploitants de magasins sont chargés de gérer la circulation des clients dans le magasin afin d'assurer la distanciation physique d'un mètre en tout temps entre les clients de résidences différentes. Le port du masque reste obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus.

: Les restrictions portant sur le nombre de clients en fonction de la superficie de plancher qui leur est accessible ont été retirées. Les exploitants de magasins sont chargés de gérer la circulation des clients dans le magasin afin d'assurer la distanciation physique d'un mètre en tout temps entre les clients de résidences différentes. Le port du masque reste obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus. Télétravail : Le travail à distance (le « télétravail ») n'est plus obligatoire, mais toujours recommandé dans la mesure du possible.

: Le travail à distance (le « télétravail ») n'est plus obligatoire, mais toujours recommandé dans la mesure du possible. Travail sur place: En ce qui concerne les entreprises dont les employés retournent sur le lieu de travail, certaines mesures de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sont toujours en vigueur et peuvent être consultées ici.

Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James

Pour obtenir des renseignements au sujet des mesures en vigueur, veuillez consulter les sites Web de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James.

Amendes

Les personnes qui ne respectent pas les règles portant sur la distanciation physique, le port du couvre-visage et les rassemblements (entre autres) sont passibles d'une amende d'au plus 1 000 $.

À l'avenir

Même si le gouvernement du Québec est généralement satisfait des progrès réalisés par la province dans sa lutte contre la pandémie, en raison de l'augmentation récente des cas, le premier ministre Legault a annoncé la mise en Suvre d'un passeport vaccinal. Les responsables de la santé du Québec surveilleront étroitement la situation épidémiologique. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation.

