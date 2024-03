ARTICLE

Dans la première partie de cette série de bulletins, nous explorons le regain d'intérêt pour l'énergie nucléaire et comment nous en sommes arrivés là, les répercussions sur l'extraction et la prospection de l'uranium, le rôle du Canada dans ce contexte, ainsi que les objectifs des initiatives mondiales.

Comment en sommes-nous arrivés là?

Lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015, les dirigeants mondiaux ont signé l'Accord de Paris, une étape historique visant à lutter contre les changements climatiques et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. À l'échelle mondiale, des efforts sont en cours pour décarboniser les réseaux électriques existants. De plus, les administrations du monde entier prévoient une croissance de la demande future pour de nouvelles capacités de production d'électricité propre, alors que de nombreux secteurs comme le transport, la fabrication, l'agriculture, le secteur commercial et même le secteur résidentiel cherchent à abandonner les combustibles fossiles comme principale source d'énergie.

À l'heure actuelle, les parties prenantes explorent et déploient diverses sources d'énergie pour soutenir les efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone. Les énergies solaire, éolienne, hydraulique et autres énergies renouvelables, accompagnées des technologies de stockage d'énergie, font partie intégrante de la solution. Il en va de même pour le captage et le stockage du carbone, l'hydrogène, les divers projets axés sur l'efficacité énergétique et la conservation de l'énergie, ainsi que de nombreuses autres innovations liées à l'énergie. Toutefois, ces mesures ne suffiront pas à elles seules à contrer les effets des changements climatiques dans le monde.

Un autre aspect de la solution, qui revient aujourd'hui à l'avant-scène, est l'énergie nucléaire. En plus d'être une source d'énergie propre, elle est également vantée par la World Nuclear Association pour son excellent bilan en matière de sécurité, sa capacité de stockage prolongée garantissant plusieurs années d'approvisionnement ainsi que sa stabilité, quelles que soient les conditions climatiques. De nombreuses administrations dans le monde considèrent désormais l'énergie nucléaire comme une pierre angulaire de la production d'électricité propre, nécessaire pour garantir la stabilité de l'approvisionnement énergétique à long terme.

Le nucléaire s'avère donc indispensable : qui nous le fournira?

Selon l'Agence internationale de l'énergie, de nombreux pays ont accompli des progrès notables dans le domaine de l'énergie nucléaire ces dernières années. Par exemple, en Europe, la France envisage la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires de grande taille, avec la possibilité d'en construire huit autres; tandis que la Finlande a inauguré son premier réacteur nucléaire de nouvelle génération en 2023. En Asie, la Chine a déjà achevé la construction de deux réacteurs nucléaires de grande taille rien qu'en 2022, avec quatre autres en cours et plusieurs autres en préparation. Plus près de chez nous, l'intérêt pour l'énergie nucléaire aux États-Unis a connu une croissance marquée ces dernières années, en partie grâce à un crédit d'impôt pour la production d'énergie nucléaire sans émissions, prévu par la Inflation Reduction Act.

Au Canada, plusieurs nouveaux projets d'énergie nucléaire ont été annoncés au cours des deux dernières années, et ils se trouvent actuellement à différents stades de développement et de construction. Une fois opérationnelles, ces centrales augmenteront considérablement la capacité de production électronucléaire en Ontario et au Nouveau-Brunswick. De plus, elles marqueront l'introduction de l'énergie nucléaire dans les réseaux électriques de la Saskatchewan et de l'Alberta. Des projets similaires sont également envisagés dans d'autres provinces et territoires. Ces initiatives s'ajoutent aux efforts de remise en état en cours ou planifiés des réacteurs existants exploités par Bruce Power et Ontario Power Generation, qui prolongeront leur durée de vie pour de nombreuses décennies à venir. D'après certains observateurs, une part de cette hausse d'intérêt et d'activités découle des généreux crédits d'impôt à l'investissement annoncés dans le cadre du budget fédéral du Canada en 2023, qui s'appliquent désormais à l'électricité non polluante produite à partir de l'énergie nucléaire, à la fabrication d'équipement d'énergie nucléaire, à la transformation ou au recyclage de combustibles nucléaires, ainsi qu'à la fabrication de barres de combustible nucléaire.

Quelles seront les répercussions sur l'extraction et la prospection de l'uranium?

À l'heure actuelle, la quasi-totalité de l'énergie nucléaire dans le monde provient de l'extraction de l'uranium. On s'attend à une croissance importante du nombre de centrales nucléaires en exploitation dans le monde au cours des prochaines décennies, ce qui entraînera par la même occasion une hausse de la demande pour les intrants afin de permettre leur approvisionnement. Ainsi, de nombreux pays dans le monde se montrent de plus en plus intéressés par les activités d'extraction et de prospection de l'uranium.

Le Canada jouit d'importants gisements d'uranium et représente l'une des principales sources d'approvisionnement pour de nombreuses régions du monde. Selon la page Uranium au Canada du gouvernement du Canada, le Canada compte à son actif près de 13 % de la production totale d'uranium et se classe au deuxième rang des producteurs mondiaux de cette ressource (en date de 2022).

Les sociétés canadiennes d'extraction et de prospection de l'uranium jouent un rôle important dans ce domaine. Voici quelques-uns de leurs projets :

Cameco Corporation, un chef de file mondial du secteur, a récemment dévoilé son intention d'accroître la production et de prolonger la durée de vie de sa mine de Cigar Lake, en plus de prévoir une expansion de la capacité de production de sa mine de McArthur River/Key Lake.

Denison Mines Corp., une autre société canadienne de premier plan dans le domaine de l'extraction et de la prospection de l'uranium, a récemment annoncé la reprise des activités d'extraction de l'uranium à sa coentreprise de McClean Lake avec Orano Canada Inc.

Par ailleurs, les sociétés canadiennes d'extraction de l'uranium ont récemment intensifié leurs activités sur les marchés des capitaux et dans le cadre de fusions et d'acquisitions :

En décembre 2023, NexGen Energy Ltd., qui détient des propriétés de prospection de l'uranium en Saskatchewan, a mis à jour son offre élargie d'actions au cours du marché afin de permettre la vente d'actions ordinaires nouvellement émises d'une valeur maximale de 500 millions de dollars canadiens. NexGen Energy est propriétaire du projet Rook I situé en Saskatchewan, le plus important projet d'exploitation de l'uranium en phase de développement au Canada.

En décembre 2023, 92 Energy Ltd., une société australienne de développement de propriétés canadiennes d'exploitation de l'uranium, a annoncé son projet de fusion-acquisition tripartite avec ATHA Energy Corp. et Latitude Uranium Inc.

En décembre 2023, IsoEnergy Ltd. a fusionné avec Consolidated Uranium Inc.

En février 2024, IsoEnergy a réalisé un placement privé par prise ferme de 23 millions de dollars. Elle a l'intention d'utiliser le produit de ce placement pour financer la prospection de son portefeuille du bassin d'Athabasca, situé en Saskatchewan, et de ses propriétés au Québec.

En février 2024, Fission Uranium Corporation a annoncé la réalisation d'un placement par prise ferme de 75 millions de dollars. Elle a l'intention d'utiliser le produit de ce placement pour financer la prospection et la mise en valeur de son projet uranifère PLS dans le bassin d'Athabasca, en Saskatchewan.

L'augmentation des activités d'extraction et de mise en valeur de l'uranium est essentielle à la réussite de la transition énergétique du Canada. Des investissements continus et accrus dans l'industrie de l'extraction de l'uranium au Canada pourraient également avoir des effets positifs en aval sur l'expansion et la croissance à venir de l'énergie nucléaire à l'échelle mondiale.

Au-delà des frontières canadiennes, d'importantes activités d'extraction et de production d'uranium sont menées au Kazakhstan, en Australie, en Namibie, en Ouzbékistan, au Niger et en Russie. D'autres activités prometteuses de prospection et de mise en valeur de l'uranium ont lieu dans plusieurs autres pays, notamment en Australie et en Namibie.

