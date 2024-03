Dans ce rapport sur les perspectives pour le secteur de la technologie, le groupe national multidisciplinaire du secteur de la technologie de McCarthy Tétrault analyse les développements les plus importants survenus dans le secteur au cours de la dernière année et leur incidence possible sur vos activités au cours de l'année à venir. Le rapport Perspectives 2024 pour le secteur de la technologie a été conçu pour aider les chefs de file du secteur de la technologie et les investisseurs à demeurer concurrentiels. On y présente les tendances et les enjeux qui touchent les activités quotidiennes des entreprises, et on peut avoir un aperçu de tous les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur les entreprises à l'avenir :

Partie I – Tendances concernant les entreprises de technologie canadiennes dans le cadre de leurs activités quotidiennes Mise à jour et perspectives en matière de cybersécurité : aperçu des principales menaces pour les entreprises en matière de cybersécurité, la popularité de la nouvelle tendance qui consiste à effectuer une migration infonuagique ainsi que la hausse des coûts associés aux incidents Évolution du droit canadien en matière de protection des renseignements personnels : examen des nouvelles lois fédérales et provinciales, ainsi que de celles qui ont été modifiées, notamment les récentes décisions judiciaires précisant l'état du droit Immigration des gens d'affaires et mobilité internationale : analyse le plan du gouvernement canadien visant à remédier aux pénuries de compétences grâce à une migration accrue, y compris la mise à jour concernant les travailleurs étrangers temporaires, les procédures de sélection des demandes de résidence permanente, et le programme de Visa pour démarrage d'entreprise

Partie II – Tendances en matière d'options de financement et de sortie pour les entreprises de technologie et les investisseurs Le point sur le marché du capital de risque : examen de la correction du marché du capital de risque en 2023, des cycles de financement et des licenciements pour allonger la durée de vie de l'entreprise, des cycles à la baisse, et des tendances pour 2024 Investissements minoritaires : analyse de l'augmentation des investissements minoritaires dans les entreprises à forte croissance par les investisseurs en raison de l'environnement macroéconomique plus vaste et de la hausse des taux d'intérêt Antitrust et investissement étranger pour les entreprises de technologie en recherche de fusion et acquisition : étude des risques croissants pour les entreprises de technologie canadiennes en raison de l'application de la législation antitrust au niveau mondial et des mises à jour apportées à la Loi sur Investissement Canada Objectifs de fusion et acquisition dans le secteur de la technologie avec d'importants et complexes tableaux de structure du capital : examen des méthodes utilisées par les parties et les entreprises pour structurer leurs opérations de fusion et acquisition lorsqu'elles sont confrontées à des tableaux de structure du capital complexes, notamment les aspects relatifs aux droits de vente forcée et les plans d'arrangement comme alternatives de structuration Considérations relatives aux contrôles préalables dans le contexte de fusions et d'acquisitions d'entreprises d'IA : analyse des risques spécifiques aux entreprises d'IA qui vont au-delà des enjeux traditionnels de diligence raisonnable juridique, avec un examen approfondi des préoccupations en matière de propriété intellectuelle Enjeux de cybersécurité accrue dans le contexte des fusions et acquisitions : examen des préoccupations spécifiques des investisseurs lors des opérations de fusion et acquisition, notamment la nécessité d'une approche pluridisciplinaire de la diligence en matière de cybersécurité



Perspectives 2024 pour le secteur de la technologie Télécharger la publication



PARTIE I : RÉFLEXIONS SUR LE QUOTIDIEN DES ENTREPRISES DE TECHNOLOGIE

CYBERSÉCURITÉ : MISE À JOUR ET PERSPECTIVES

Dans le monde de la cybersécurité, les deux principales menaces pour les entreprises sont toujours :

(i) le piratage de la messagerie en entreprise ; et (ii) les attaques basées sur le paiement de rançons. Les autorités s'attendent à ce que les rançongiciels restent la menace la plus perturbatrice et la plus persistante à l'horizon en 2024.1 L'extorsion de données, qui consiste à voler des données et à demander une rançon à leur propriétaire, va également perdurer ; on la voit souvent dans le cadre d'une attaque par rançongiciel. Bien qu'il soit moins médiatisé que le rançongiciel, le piratage de la messagerie en entreprise reste une source importante de pertes économiques et de perturbations pour les entreprises.

Bien que limitant les risques liés aux rançongiciels, la tendance à la migration infonuagique expose davantage à d'autres attaques, telles que l'extorsion de données. Selon CrowdStrike, les cas de violation infonuagique ont augmenté de 95 %, et le nombre d'acteurs malveillants actifs dans la sphère infonuagique a triplé.2 On s'attend donc à ce que les auteurs de menaces continuent à adapter leurs activités pour les rendre compatibles avec les environnements en nuage. Par ailleurs, les auteurs de cybermenaces attaquent de plus en plus souvent les organisations indirectement, par le biais de logiciels et de services, en exploitant les failles de la chaîne d'approvisionnement. Cela représente un risque important lorsque le fournisseur a accès aux réseaux des clients.3

En raison des changements apportés à la législation canadienne en matière de protection de la vie privée — notamment le signalement obligatoire en cas d'atteinte à la vie privée et de lourdes amendes au Québec, ainsi que la possibilité d'amendes au palier fédéral — les incidents liés à la cybersécurité deviennent plus coûteux à gérer, ce qui augmente le risque financier pour les entreprises. Les réflexions sur la cybersécurité continuent de gagner en importance dans le cadre des opérations de fusions-acquisitions.

À propos du groupe du droit de la technologie de McCarthy Tétrault

Le groupe du secteur de la technologie de McCarthy Tétrault est le plus vaste et le plus compétent parmi les cabinets d'avocats canadiens. Opérant au croisement des secteurs juridique, commercial et technologique, notre équipe de conseillères et de conseillers qualifiés, de renommée internationale, aide les clients à établir et à maintenir leur avantage concurrentiel. Nos clients font appel à nous pour notre expertise juridique multidisciplinaire. Nous sommes avant tout des experts du secteur de la technologie, dotés de la meilleure expérience transactionnelle de notre catégorie, ce qui nous permet de fournir à la fois, un soutien quotidien sur les questions liées à la technologie et des conseils en fusions et acquisitions spécifiques au secteur. Que vous cherchiez à vous développer par le biais d'une acquisition, ou à positionner votre entreprise pour la vendre, notre équipe travaillera avec vous pour vous proposer des services adaptés et rentables, ainsi que des solutions pratiques répondant à vos objectifs. Nous sommes le cabinet d'avocats canadien ayant fourni des conseils sur la plus vaste gamme de transactions technologiques de pointe dans des secteurs d'activité multiples : logiciels, matériel, commerce électronique, technologie financière, aéronautique, biotechnologie, sciences de la vie, services informatiques, gestion de données et sécurité. Découvrez comment notre équipe nationale multidisciplinaire peut vous aider.

À propos de McCarthy Tétrault

McCarthy Tétrault offre une vaste gamme de services juridiques, fournit des conseils stratégiques et sectoriels, ainsi que des solutions dans le cadre de mandats concernant des intérêts canadiens et internationaux. Le cabinet jouit d'une forte présence dans les principaux centres d'affaires du Canada, ainsi qu'à New York et à Londres.

Fort d'une approche intégrée de l'exercice du droit et de la prestation de services à la clientèle innovants, le cabinet est en mesure de capitaliser sur ses compétences juridiques, ses connaissances sectorielles et sa vaste expérience pour aider ses clients à atteindre les résultats qui comptent pour eux.

Footnotes

1. Évaluation des cybermenaces nationales 2023-2024 au Canada https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/evaluation-des-cybermenaces-nationales-2023-2024.

2. 2023 GLOBAL THREAT REPORT (« RAPPORT SUR LES MENACES MONDIALES EN 2023 ») : https://www.crowdstrike.com/wp-content/uploads/2023/02/2023-Global-Threat-Report-Executive-Summary.pdf

3. Évaluation des cybermenaces nationales 2023-2024 https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/evaluation-des-cybermenaces-nationales-2023-2024.

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.