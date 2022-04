ARTICLE

Le juge Donald Bisson débute son analyse par une précision fort importante sur l'état du droit au sujet de l'apparence de droit. S'il est vrai que la Cour ne doit pas se pencher sur le fond du litige au stade de l'autorisation, il serait faux de prétendre que les hypothèses, opinions, spéculations et inférences qui ne sont pas supportées par de la preuve puissent être tenues pour avérées. C'est d'ailleurs sur ce point que repose le cour de la décision. La Cour rappelle que les allégations générales et imprécises d'une demande introductive d'instance sont insuffisantes afin de satisfaire à la condition préliminaire d'avoir une apparence de droit. Le critère de l'apparence de droit requiert qu'une certaine preuve soit présentée au soutien de la demande. Le seuil peu élevé à l'étape de l'autorisation ne peut pas avoir pour effet de pallier à l'absence de preuve ou de démonstration qu'il y a bel et bien une cause défendable. Ce raisonnement de la Cour supérieure se fonde sur les décisions Oratoire Saint-Joseph, Infineon et Ehouzou 3 .

