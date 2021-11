ARTICLE

Dans cette série en trois parties, nous aborderons le recours aux données et à l'intelligence artificielle pour gérer les risques liés aux efforts quotidiens de conformité, à la tenue d'enquêtes internes et à la mise sur pied de défenses stratégiques. À l'occasion de chacune des séances, un groupe de spécialistes discutera des façons dont la collecte et l'analyse de données peuvent aider les entreprises à se conformer à la loi et à atténuer les risques, examinera d'éventuelles infractions à la loi et déterminera comment se présenter sous son meilleur jour lorsque vient le temps de se défendre contre des accusations de nature criminelle ou réglementaire.

