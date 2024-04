ARTICLE

Le Protocole d'entente prévoit que la relation des promoteurs avec les Innus de Pessamit pourra viser à établir des partenariats d'affaires, le partage des bénéfices économiques et des retombées économiques en faveur des Innus de Pessamit 16 et, pour les projets de développement énergétique, l'embauche et la formation des membres de la communauté, des mesures relatives à l'octroi de contrats découlant des projets de développement hydroélectrique et la mise en place de mesures d'atténuation 17 .

Le Protocole d'entente vise notamment à établir un dialogue afin de régler les différends en cours entre les parties, à établir une nouvelle relation de nation à nation 1 et à encadrer la négociation et la conclusion d'une entente entre les parties pour le développement social, économique et communautaire du Nitassinan, illustré ci-dessous (le « Territoire » et l' « Entente finale »).

