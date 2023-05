ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Pour vous aider à vous faire une idée plus précise de cet environnement, les experts du secteur de l'énergie et des ressources de McCarthy Tétrault ont rédigé l'article Energy transition and critical minerals in Canada, qui a paru dans le numéro d'avril 2023 de « Financier Worldwide ».

Avec une transition énergétique mondiale de plus en plus ambitieuse, la demande en métaux à utiliser dans les technologies énergétiques émergentes continue d'augmenter. Le Canada prend des mesures pour promouvoir le développement de ces ressources essentielles, car il cherche à tirer parti de cette hausse de la demande, en proposant de nouveaux crédits d'impôt et des incitations pour aider les explorateurs et les mineurs à rester compétitifs dans ce domaine aux niveaux provincial, national et mondial.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Energy and Natural Resources from Canada

Canadian Government Moves Forward On Major Clean Hydrogen Investment Tax Credit Pillsbury Winthrop Shaw Pittman The credit was included in the 2023 Budget Proposal, and if passed by Parliament will provide an ITC of up to 40% for eligible clean hydrogen projects.

Federal Budget 2023: SMR Update McCarthy Tétrault LLP The federal government estimates that over US$100 trillion in private capital will be spent between now and 2050 to build the global clean economy. As outlined in the federal...

2023 Federal Budget: Green-Energy Tax Incentives Blake, Cassels & Graydon LLP Over the past few years, the Department of Finance Canada (Finance) has proposed a cluster of green-energy tax incentives aimed at encouraging both the development of Canada's green economy...

Lithium Industry Powering Up In Western Canada MLT Aikins LLP As the energy transition picks up speed, strategic minerals are increasingly in demand. Lithium is one such mineral – a "critical mineral" on Canada's Critical Minerals List.

2023 Federal Budget: Important Measures Supporting Canadian Mining Development Torys LLP On March 28, 2023, the Government of Canada delivered the 2023 federal budget (the Budget), which, as part of its commitments to support the energy transition economy in Canada...