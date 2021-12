ARTICLE

Nous sommes à l'aube d'une toute nouvelle ère pour ce qui touche les chaînes d'approvisionnement et l'économie du transport, de même que la demande, la réglementation et les risques connexes. Soyez des nôtres pour une discussion où nous traiterons des sujets les plus actuels touchant directement les entrepôts et les terminaux et, par conséquent, la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble. Notre groupe de spécialistes issus de sociétés cheffes de file abordera notamment les thèmes suivants :

