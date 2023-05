ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Notre groupe Conseillers stratégiques aide les clients à régler leurs problèmes stratégiques, dans le cadre de leurs transactions commerciales ayant une dimension politique ou réglementaire. Nous avons réuni des juristes expérimentés et des professionnels chevronnés qui possèdent une vaste expérience de la fonction publique, de la politique et de la gestion des enjeux, tant au niveau fédéral que provincial pour assurer que vous receviez les conseils pratiques et généraux nécessaires pour vous permettre d'acquérir et de conserver une position concurrentielle avantageuse. N'hésitez pas à communiquer avec l'un(e) des auteur(e)s si vous avez des questions.

Contrairement à la crise financière de 2009, la crise actuelle et l'incertitude économique sont le résultat direct de la pandémie et plus récemment de l'accélération du changement de contexte géopolitique. Les conseils d'administration doivent comprendre ce que ces changements et ces tendances auront comme incidence sur les marchés et les parties prenantes afin de favoriser la réussite de leur entreprise.

Dans le sillage des bouleversements provoqués par la pandémie de COVID-19, le déclenchement de la guerre en Ukraine a engendré une série de crises et de chamboulements auxquels sont confrontés les conseils d'administration et les dirigeants d'entreprises. Alors que la gestion des risques se concentre dans l'immédiat sur les priorités les plus pressantes à court terme, il est essentiel que les entreprises prennent le temps de faire un petit retour en arrière pour réexaminer les leçons tirées de la crise afin de devenir plus fortes, plus performantes et plus résilientes sur le long terme.

AUTHOR(S)

POPULAR ARTICLES ON: Strategy from Canada

With Or Without Prejudice? WeirFoulds LLP A recent court decision in Ontario reminds us of the significant implications when communications are characterized as having been made "without prejudice".

3 Reasons To Use A Legal Entity Management Tool DiliTrust Canada Inc. Many businesses struggle to navigate the complex landscape of legal entities as their operations grow, and they cannot keep up with the demands of compliance and administration. A 2021 EY survey...

2023 Canadian In-House Counsel Report: Unparalleled Insights into Canada's In-House Profession from CCCA | Mondaq The Canadian Corporate Counsel Association The CCCA and Mondaq conducted an expansive survey of Canadian in-house counsel lawyers in late 2022.

Tips For Startups – The Scope And Limitations Of Non-Disclosure Agreements McMillan LLP Although an NDA has its place in commercial practice, it does not come without its limitations.

Principal Protected Notes: Federal Minister Of Finance Issues New Disclosure Regulations McMillan LLP On June 11, 2008, new regulations entitled Principal Protected Notes Regulations (the “New Regulations”) under the Bank Act (Canada) (the “Bank Act”) regarding principal protected notes (“PPNs”) were published which will become effective July 1st, 2008.