Femmes de tête, initiative de BLG qui offre aux femmes des domaines des affaires et du droit une plateforme pour se rencontrer, collaborer et se réaliser sur le plan professionnel, a récemment organisé l'événement « Réussir malgré la pression – Savoir prendre les bons risques au bon moment » mettant en vedette l'entrepreneure Manjit Minhas, fondatrice de Minhas Breweries & Distillery et membre du panel de Dragon's Den à CBC.

Lors de cette séance instructive et interactive et de la période de questions qui a suivi, animées par Melissa Smith, associée du bureau de Calgary et Pascale Dionne, associée du bureau de Montréal, Mme Minhas a révélé les plus importantes leçons qu'elle a tirées de ses expériences ainsi que les manières dont elles ont contribué à son succès en affaires; elle a notamment expliqué comment prendre des risques mesurés et calculés et abordé l'importance du mentorat et de la négociation.

Mme Minhas a fait ses premiers pas dans le monde de l'entrepreneuriat de façon plutôt singulière. En 1993, lorsqu'elle avait 13 ans, son père, ingénieur pétrolier au sein d'une grande société pétrolière, a été mis à pied. Il a alors pris un risque calculé et ouvert son propre magasin de produits alcoolisés afin de subvenir aux besoins de sa famille. En travaillant pour son père, Mme Minhas a découvert qu'il existait un marché spécialisé en Alberta pour des spiritueux de première qualité à prix raisonnable. Avec le soutien et l'encadrement de leurs parents, elle et son petit frère ont mis leur argent en commun et dressé un plan d'affaires afin de combler cette lacune sur le marché.

D'ailleurs, Mme Minhas a souligné lors de notre discussion l'importance de s'entourer d'un·e mentor·e pour obtenir du soutien et gagner en confiance. Quiconque est en mesure de contribuer à l'atteinte de vos objectifs personnels ou professionnels peut vous servir de mentor·e : un·e proche, un·e collègue ou une personne qui vous inspire, par exemple. En travaillant avec un·e mentor·e, vous aurez l'occasion d'échanger des idées, de vous confier et de vous faire orienter dans la bonne direction. Étant donné que les relations de mentorat sont généralement plus courantes dans les milieux dominés par les hommes, Mme Minhas aime prendre de jeunes entrepreneures sous son aile et leur offrir de l'aide. Selon elle, les véritables leaders n'hésitent pas à partager leur savoir pour former d'autres leaders.

La prochaine étape pour les Minhas était de trouver un produit à offrir aux consommateurs. N'ayant aucune piste au Canada, ils se sont tournés vers les États-Unis. Mme Minhas s'est rendue au Texas pour assister à un congrès de distillateurs; en une journée, elle a présenté son idée plus de 50 fois, sans succès. Elle n'a toutefois pas abandonné. Le lendemain, elle a talonné un acteur important du secteur et réussi à obtenir une quinzaine de minutes de son temps; les arguments de vente de Mme Minhas l'ont finalement convaincu, et, interpellé par sa détermination, il a accepté d'être son fournisseur. Mme Minhas s'est ensuite assurée de négocier des modalités de paiement et de les noter sur une serviette de table.

À ses yeux, la négociation est importante dans toutes sortes de situations, sur le plan tant personnel que professionnel. Elle estime qu'il est rare de se faire offrir ce que l'on mérite, et qu'il faut plutôt négocier pour obtenir ce que l'on veut; savoir miser sur soi constitue un atout précieux.

Mme Minhas a suivi les traces de son père en prenant des risques de manière avertie et mesurée. Son entreprise, qui ne comptait à l'origine que deux employés, est maintenant la 10e distillerie en importance au monde et emploie des milliers de personnes. Elle recommande à tous et à toutes de trouver le courage de tenter quelque chose de nouveau, de changer de domaine ou de sortir de sa zone de confort. En nous racontant son parcours, elle nous a montré que de se mettre dans des situations inconfortables, et même d'échouer, lui a permis de gagner en talent, en compétences, en connaissances et en confiance, et de croire en elle plus que jamais.

Dans le monde des affaires, les femmes ont-elles davantage d'obstacles à surmonter que les hommes?

Pour Mme Minhas, la réponse ne fait aucun doute : les entrepreneures sont effectivement confrontées à plus de défis que leurs homologues masculins. Cette constatation se base notamment sur trois éléments : le manque de ressources financières, les attentes envers les femmes et l'accès limité à des réseaux de soutien professionnels.

Comme le démontrent les données du marché, l'un des principaux obstacles à surmonter pour les femmes dans le milieu des affaires est que les hommes ont généralement accès à beaucoup plus de financement et de ressources financières, notamment du capital de risque ou des prêts.

Puisque l'on attend souvent des femmes qu'elles assument un rôle d'aidante ou accordent plus de temps que les hommes à leurs enfants, la conciliation travail-famille peut aussi s'avérer problématique dans plusieurs situations. Comme l'explique Mme Minhas, les horaires dans le monde de l'entrepreneuriat ne sont jamais les mêmes; pour certaines femmes, il s'avère donc particulièrement difficile de trouver un équilibre entre leurs responsabilités personnelles et professionnelles.

Elle a également souligné que les femmes ont habituellement moins d'occasions d'obtenir du mentorat et du parrainage, de réseauter ou d'établir des réseaux de contacts dans leur secteur d'activité.

« Il n'est certainement pas impossible pour les femmes de gravir les échelons et de faire tomber les barrières, mais il est indéniable qu'elles doivent travailler plus fort que les hommes pour y arriver », a-t-elle conclu.

Comment savoir si notre entreprise est sur la voie de la réussite?

Pour Mme Minhas, le changement est important : si votre entreprise n'est plus la même qu'à vos débuts, c'est un bon signe que vous évoluez et que vous avez du succès. Elle a notamment suggéré de surveiller les indicateurs suivants :

Vos objectifs, vos responsabilités et votre style de leadership s'améliorent ou évoluent.

Vous recrutez activement du personnel et vos stratégies de marketing de même que celles liées à votre image de marque et au recrutement sont toutes en harmonie.

Vos réseaux personnel et professionnel s'élargissent.

Votre réputation vous précède et les gens ont confiance en ce que vous avez à dire sur le leadership et les tendances actuelles.

Vos erreurs ou vos échecs ne vous découragent pas et ne vous donnent pas envie d'abandonner.

Comment arrivez-vous à composer avec les attentes de la société envers les femmes et à vous accomplir en tant qu'entrepreneure?

« Il y a longtemps, j'ai accepté le fait que certaines personnes ne m'aimeront pas », a répondu Mme Minhas. Selon elle, les femmes doivent rester fidèles à elles-mêmes et à leurs valeurs, même si cela signifie qu'elles ne plairont pas à tout le monde et que leurs opinions ne feront pas l'unanimité.

Enfin, elle considère que le plus important est de toujours établir ses propres objectifs en fonction de ce que l'on souhaite accomplir; elle accorde une importance particulière à la communication claire de ses limites et de ce qui n'est pas négociable.

