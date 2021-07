ARTICLE

* Me Paul Blanchard, associé du cabinet McCarthy Tétrault LLP, concentre sa pratique en litige civil, y compris la responsabilité professionnelle et médicale (civile et disciplinaire), ainsi que le litige commercial. Me Jean-Philippe Mathieu, avocat au sein du même cabinet, concentre quant à lui sa pratique en litige commercial et actions collectives.

Le juge Bouchard ne se prononce pas définitivement sur cette question. Il conclut plutôt que peu importe le fondement particulier du recours, la demanderesse invite le tribunal à évaluer la qualité de l'enseignement des universités. Or, selon une jurisprudence qu'il qualifie de constante, les tribunaux québécois ont un pouvoir limité d'intervenir dans la gestion des universités. Pour justifier ce principe, la doctrine et la jurisprudence citées par le juge Bouchard invoquent l'indépendance des universités, leur rôle traditionnel dans la société, l'importance de la liberté d'enseignement et le manque d'expertise des tribunaux au sujet de la gestion des universités. Bien que ce principe se soit développé en matière de contrôle judiciaire d'une décision administrative, le juge Bouchard est d'avis qu'il s'applique également aux recours contractuels contre les universités. Sur ce point, il cite entre autres le juge Dalphond dans l'arrêt Chokki c. HEC Montréal, 2 qui confirme que les tribunaux n'interviendront pas dans les activités universitaires en l'absence de mauvaise foi ou de comportement déraisonnable, arbitraire ou discriminatoire.

En janvier 2020, la nouvelle session universitaire s'amorce comme à l'habitude. Deux mois plus tard, la pandémie de COVID19 se propage au Québec, et le gouvernement québécois décrète l'état d'urgence sanitaire. Pour le reste de la session, l'accès physique aux campus universitaires est interdit aux étudiants, et l'enseignement se déroule à distance. De nombreux étudiants éprouvent de la difficulté à s'adapter à ce nouveau mode d'apprentissage. Selon la demanderesse, la qualité de l'enseignement fourni serait alors inférieure, et les étudiants auraient droit à un remboursement partiel de leurs frais de scolarité. Ainsi, le 15 mai 2020, elle dépose une demande d'autorisation d'exercer une action collective dans laquelle elle fait valoir, entre autres choses, que la relation contractuelle entre les étudiants et les universités comprend l'obligation d'offrir un enseignement de qualité, laquelle n'aurait pas été honorée selon elle au cours de la session d'hiver 2020.

